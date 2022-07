Capitole : la commission lance l’assaut sur Trump

Ce mardi s’est tenue à Washington la septième audition publique de la commission d’enquête spéciale de la Chambre des représentants sur l’insurrection du Capitole. Mais c’est celle, le 28 juin dernier, de Cassidy « Cassie » Hutchinson qui a bouleversé l’impact du travail des parlementaires et lui a donné une ardeur nouvelle. La commission, qui craignait pour la sécurité de l’ancienne assistante de Mark Meadows, secrétaire général de la Maison-Blanche de Donald Trump, avait hâté sa déposition après qu’elle avait reçu des menaces claires au téléphone. Pourtant programmée en début d’après-midi aux États-Unis, cette audition a connu un pic d’audience à la télévision : 25 % de plus que les quatre premières sessions diurnes de la commission. Même Fox News, la chaîne conservatrice qui s’était jusqu’alors abstenue de toute retransmission, s’y est alors mise et a vu son journaliste Brett Baier s’étonner de la force du témoignage de Cassidy Hutchinson.

Cassidy Hutchinson, ex-assistante de Mark Meadows, secrétaire général de la Maison-Blanche de Donald Trump, le 28 juin 2022 devant la commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 — Photo Doug Mills/The New York Times/Redux/Réa.

Il faut dire que la jeune technocrate conservatrice a observé les événements du mois précédent l’insurrection du Capitole, le 6 janvier 2021 (lire l’épisode 35 de la saison 1, « Silence, ça putsche »), aux toutes premières loges : à la Maison-Blanche, son bureau était à un emplacement stratégique entre ceux de Mark Meadows et de Donald Trump. Et elle a dévoilé sous serment à des millions d’Américains des éléments à charge essentiels contre l’ancien Président.