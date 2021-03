Joe Biden appuie sur la détente

L’histoire des États-Unis peut avoir des hoquets curieux. Il y a exactement un siècle, en mars 1921, entrait à la Maison-Blanche le sénateur républicain de l’Ohio Warren G. Harding, qui avait promis et répété sur tous les tons à ses concitoyens le « return to normalcy », le « retour à la normale ». Dans le contexte troublé de l’après-guerre, il voulait ainsi se démarquer de son prédécesseur, le démocrate Woodrow Wilson, qui avait entraîné le pays dans la Première Guerre mondiale puis dans son règlement européen par le traité de Versailles en 1919. La « normalité »de Warren G. Harding était alors celle d’États-Unis s’isolant de nouveau du monde, refusant de participer à la Société des Nations imposée à Versailles par Woodrow Wilson et d’assumer leur rôle nouveau de première puissance économique mondiale en diplomatie. En cela, le républicain fut l’une des principales inspirations de la politique étrangère de Donald Trump, qui lui a d’ailleurs emprunté le slogan de campagne « America First » (« L’Amérique d’abord »), pourtant forgé – autre clin d’œil de l’histoire – par Woodrow Wilson en 1916, quand il refusait l’entrée en guerre des États-Unis. Mais en 2021, c’est Joe Biden qui semble reprendre depuis un mois et demi la promesse d’un « retour à la normale » par rapport à l’exercice frénétique du pouvoir de Donald Trump, achevé dans le chaos de l’insurrection du Capitole (lire l’épisode 35 de la saison 1, « Silence, ça putsche »).

Le premier aspect, le plus visible, est l’adoption d’une communication des plus classiques.