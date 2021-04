Biden face à une Amérique complètement flingue

C’était le 8 avril, deux semaines après une nouvelle tuerie de masse survenue à Boulder, dans le Colorado : le président des États-Unis Joe Biden convoque la presse afin d’annoncer ses premières mesures pour un meilleur contrôle des armes à feu. Elles consistent en plusieurs directives présidentielles à l’attention du ministère de la Justice, qui ne nécessitent aucun accord du Congrès. Le Président demande en particulier à son ministère de proposer sous trente jours une nouvelle réglementation pour les armes à feu fabriquées par leurs utilisateurs et jusqu’ici intraçables – d’où leur nom de « ghost guns » (« armes fantômes »). Sous soixante jours, le ministère de la Justice, désormais dirigé par l’ancien juge fédéral d’appel Merrick Garland, devra aussi proposer une réglementation des appareils stabilisateurs de visée qui se fixent au bras du tireur. Ce qui permet de transformer aisément un pistolet semi-automatique, plus facilement transportable, en fusil à canon court aux capacités plus meurtrières encore. Cette mesure fait clairement référence à la tuerie de Boulder. Le tireur, Ahmad Al Aliwa Alissa, avait alors tué dix personnes dans un supermarché à l’aide d’un pistolet semi-automatique Ruger A-556 acheté six jours plus tôt et équipé d’un tel stabilisateur vendu de série avec l’arme.

Lors de son allocution, Joe Biden demande enfin au ministère de la Justice fédéral de rédiger un modèle-type de loi « red flag » à l’attention des États qui souhaiteraient en adopter.