Trump vaque à ses inculpations

«Toujours plus ! » Telle pourrait être la devise de Donald Trump. Deux mois à peine après être devenu le premier ex-Président américain, en presque deux-cent-quarante ans d’histoire, à être poursuivi par la justice dans l’État de New York, il est aussi depuis ce jeudi le premier à être poursuivi par la justice d’un État fédéral qu’il a pourtant lui-même présidé entre janvier 2017 et janvier 2021. Les charges retenues dans la première affaire locale, relatives au paiement d’une ancienne maîtresse, Stormy Daniels, pour acheter son silence, pouvaient sembler minimes et incertaines (lire l’épisode 11, « Trump atteint enfin le stade pénal ») ; cette mise en examen fédérale par le procureur spécial Jack Smith est d’une tout autre dimension. Dans le long acte d’accusation dévoilé ce vendredi 9 juin et commenté en conférence de presse par le procureur spécial Smith, pas moins de 37 chefs d’inculpation sont portés contre l’ex-Président. Et 31 concernent la rétention illégale délibérée d’autant de documents classifiés relatifs à la défense nationale.

L’acte d’accusation confirme au passage les informations déjà dévoilées par la presse depuis six mois au cours de l’enquête. Parmi les documents incriminés, 21 étaient des documents « top secret » dont la teneur – à peine esquissée – laisse pantois. En dépit du Presidential Records Act de 1978 qui l’obligeait à remettre tous ses documents présidentiels aux Archives nationales (National Archives and Records Administration, Nara) au dernier jour de son mandat, Donald Trump a conservé chez lui, à Mar-a-Lago, en Floride (lire l’épisode 25 de la saison 2, « Trump, le FBI et les dessous de Palm Beach »), des informations relatives aux armes nucléaires des États-Unis et de pays alliés ou des plans d’attaque militaire contre des pays ennemis. Mais l’acte d’accusation va plus loin et démontre que, à au moins deux reprises, Donald Trump s’est vanté auprès de tiers non habilités, mettant en péril la sécurité nationale, de détenir ces documents. Et surtout, l’ex-Président aurait délibérément cherché à les soustraire quand ils lui ont été réclamés par la Nara puis par le ministère de la Justice après avril 2022. Il se serait rendu coupable de fausses déclarations et aurait organisé avec la complicité de son ancien assistant Walt Nauta, lui aussi poursuivi, leur dissimulation durant tout le premier semestre de 2022.