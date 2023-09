Joe Biden, la fin justifie le doyen

Fin janvier 1982, prononçant son premier discours sur l’état de l’Union comme le Président alors le plus âgé de l’histoire (71 ans), Ronald Reagan se permet un de ses traits d’humour caractéristiques. Rappelant l’origine historique du message sur l’état de l’Union et citant le président fondateur George Washington, il ajoute dans un sourire : « Je précise que je n’ai pas entendu moi-même George Washington dire cela. » Face aux doutes croissants sur son âge – 81 ans dans deux mois –, Joe Biden vient de reprendre, mardi 19 septembre à New York, l’ironie reaganienne. S’exprimant face à de riches donateurs qu’il s’agit de convaincre de la viabilité de sa candidature à la réélection, Joe Biden s’est écrié : « Je n’ai jamais été aussi optimiste sur le futur de notre pays en 800 ans à son service. » En mettant les rieurs de son côté, Joe Biden espère d’abord effacer l’impact désastreux des images d’une conférence de presse lors de son voyage officiel au Viêtnam quelques jours plus tôt. À cette occasion, en effet, un Biden au teint blafard se lance dans une tirade peu claire à propos d’un film de John Wayne pour évoquer le déni du changement climatique. Puis il annonce aux journalistes présents qu’il va aller se coucher, amenant sa secrétaire à la presse, Karine Jean-Pierre, à interrompre abruptement la conférence de presse. Cette séquence, diffusée en boucle par les médias conservateurs, a évidemment renforcé les doutes sur la capacité de Joe Biden à pouvoir mener une campagne présidentielle épuisante en 2024, puis à effectuer un second mandat en pleine possession de ses moyens.

Joe Biden a abordé frontalement la question de son âge, justifiant sa candidature par le péril que représente Trump pour la démocratie américaine