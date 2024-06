Joe Biden, le papy end ?

Le 4 juin 2024, alors que Joe Biden s’apprête à atterrir sur le sol français pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement de Normandie, le Wall Street Journal déclenche un petit tremblement de terre politique à Washington en publiant un long article fouillé sur les absences et les moments de faiblesse du Président dans l’exercice de ses fonctions. Quoique le journal soit la propriété du milliardaire conservateur Rupert Murdoch, l’intégrité et l’indépendance de son travail journalistique sont toujours louées. Et le récit, fondé sur des dizaines de sources, aussi bien démocrates que républicaines, est sidérant : un Joe Biden inaudible lors d’une réunion sur l’Ukraine en janvier 2024, qui ferme les yeux si longtemps qu’il paraît endormi…

La secousse politique provoquée par la première enquête d’un quotidien sérieux s’aventurant sur le vieillissement de Joe Biden (lire l’épisode 12, « Joe Biden, trop vieux pour ces conneries ? ») est néanmoins vite amortie par les démocrates et la Maison-Blanche. Qui ont vite fait de noter que les principales sources de l’article sont des élus républicains venus négocier avec le Président et que beaucoup de démocrates soulignent au contraire sa maîtrise parfaite des dossiers. Et après une visite officielle en France de plusieurs jours qui ne montre aucun signe rédhibitoire de faiblesse, les responsables de la campagne Biden peuvent