Midterms : Trump ne fait pas de vague

L’affaire était presque entendue – sauf pour les jouristes qui ont lu notre précédent épisode … – concernant ces midterms 2022 : un Joe Biden quasi-sénile, mûr pour la retraite anticipée, face à une « vague rouge » (de la couleur généralement attribuée aux républicains) déferlant sur les urnes ; et un Donald Trump enfin vengé de sa défaite de 2020 et toujours niée depuis. Sauf que la réalité politique aux États-Unis est fort différente au lendemain des résultats des élections de mi-mandat. Une victoire républicaine, peut-être, se dessine à la Chambre des représentants, renouvelée en intégralité, mais l’incertitude sur la marge de cette victoire demeure. Et à elle seule, cette incertitude démontre combien le scrutin a déjoué beaucoup des anticipations. Et dans les autres élections, le bilan est nuancé, laissant entrevoir satisfactions et déceptions dans les deux camps.

Du côté républicain, la majorité à la Chambre, fixée à 218 représentants, est à portée de main (les républicains y ont déjà plus de 200 élus assurés) et garantit au parti conservateur de décrocher un contre-pouvoir législatif puissant pour les deux dernières années de mandat de Joe Biden. Les républicains de la Chambre, qui devraient pouvoir choisir comme speaker le représentant californien Kevin McCarthy, ont déjà promis de mener de nombreuses enquêtes parlementaires, sur le modèle de celles subies, selon eux à tort, par Donald Trump. La probable future Chambre républicaine s’attacherait ainsi à lancer une investigation poussée sur Hunter Biden, le fils du Président, et ses affaires douteuses, ou encore sur le ministère de la Justice qui ose remettre en cause la gestion défaillante des archives présidentielles par Donald Trump (lire l’épisode 25 de la saison 2, « Trump, le FBI et les dessous de Palm Beach »). Et cette Chambre républicaine permettrait aussi d’enterrer la commission d’enquête parlementaire sur l’insurrection du Capitole (lire l’épisode 3, « Capitole : Donald Trump rattrapé par l’assaut »).

Sa réélection triomphale en Floride fait du républicain Ron DeSantis un solide rival à Donald Trump, dont les poulains obtiennent des résultats mitigés

Mais pour l’instant, les succès les plus éclatants des républicains viennent surtout des élections locales, qui se tiennent en même temps que les midterms, et d’abord des grands États du Texas et de la Floride qui s’ancrent résolument à droite, champions d’une nouvelle révolution conservatrice qu’on avait détaillée dans une chronique précédente (lire l’épisode 10 de la saison 2, « Le Texas, embryon d’une Amérique anti-IVG »).