Au Capitole, l’assaut de l’intérieur

Quinze tours de vote et quatre jours. C’est ce qu’il a fallu à Kevin McCarthy, élu conservateur de la Californie agricole et pétrolifère, pour devenir enfin speaker – c’est-à-dire le président – de la Chambre des représentants au début de la nouvelle législature sortie des urnes en novembre 2022. Cette répétition des scrutins publics face aux caméras de la chaîne parlementaire C-Span, devenue tragi-comique au fur et à mesure des tours et des jours, était pourtant imprévisible. Les républicains disposent depuis les élections de mi-mandat d’une majorité en bonne et due forme de 222 représentants contre 213 pour les démocrates. Et Kevin McCarthy avait été réélu dès novembre à la tête du groupe républicain, faisant de lui le candidat naturel pour ce poste de speaker qu’il vise depuis son entrée à la chambre, il y maintenant quinze ans. Il pouvait être d’autant plus optimiste qu’il avait obtenu le soutien public et insistant de Donald Trump, en récompense de sa soumission depuis l’insurrection du Capitole du 6 janvier 2021.

Alors patron de la minorité républicaine lors de l’assaut par les émeutiers de droite radicale, Kevin McCarthy commence par condamner Trump, promettant même imprudemment, alors qu’il est enregistré, de plaider en faveur de sa démission devant le groupe parlementaire républicain. Mais quelques semaines plus tard, face au retour de bâton des militants sur le terrain, McCarthy fait machine arrière et se rend à Mar-a-Lago, la résidence de l’ancien Président, pour poser tout sourire avec Donald Trump et lui promettre son indéfectible soutien. Et depuis lors, McCarthy n’a cessé de multiplier les actes de contrition et de bonne volonté envers la faction de droite radicale Maga (« Make America Great Again ») la plus extrémiste. Il promet ainsi dès l’été dernier la réintégration de Marjorie Taylor Greene, la représentante de Géorgie, privée depuis février 2022 de ses postes en commission parlementaire à cause de ses propos conspirationnistes antisémites et de ses appels à la violence armée contre les démocrates. Sur ce point, la stratégie de McCarthy est apparue payante : Marjorie Taylor Greene, en rupture avec ses compagnons de route traditionnels de l’extrême droite, a été l’une de ses plus fidèles soutiens lors de cette crise des premiers jours de 2023.

Fidèle à sa stratégie du « Pas d’ennemi à droite », Kevin McCarthy a multiplié les concessions aux républicains les plus radicaux

Cette stratégie résolue de McCarthy d’embrasser toutes les droites de sa majorité, même la plus extrême, est aussi pour lui une façon de conjurer le sort.