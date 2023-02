Joe Biden, un succès flou

Joe Biden joue, une fois encore, de malchance. Le jour même où son ministère du Travail rapporte que l’économie états-unienne atteint le taux de chômage le plus bas depuis 1969 (3,4 % de la population active, soit un niveau de quasi-plein-emploi), cette annonce est parasitée par l’irruption dans le ciel du pays et sur les écrans télévisés d’un ballon blanc. Bientôt identifié par le Pentagone et le renseignement américain comme un instrument d’espionnage chinois, l’objet sera abattu au large des côtes de Caroline du Sud, après vingt-quatre heures de couverture médiatique frénétique, une fois éloigné des zones habitées. Mais ce décalage constant entre les succès de la présidence Biden et leur couverture médiatique est devenu la marque de fabrique d’une administration qui a bien du mal à mettre en valeur sa politique.

Joe Biden prononce son discours de l’état de l’Union, le 1er mars 2022 au Capitole à Washington, devant la vice-présidente Kamala Harris et la speaker Nancy Pelosi — Photo Saul Loeb/POOL/Zuma/Réa.

Le 12 janvier dernier, Joe Biden organise ainsi un grand discours pour promouvoir son autre grand succès économique du moment : le constant ralentissement de l’inflation depuis l’été 2022. Mais il est éclipsé par le déclenchement de l’affaire des archives classifiées retrouvées en plusieurs fois… en sa propre possession. Comme son prédécesseur Donald Trump – il l’avait alors qualifié d’« irresponsable » – et en contravention du Presidential Records Act de 1978, Joe Biden a conservé des documents classifiés, y compris à son domicile privé de Wilmington, dans le Delaware. Ceux-ci datent de sa vice-présidence sous Barack Obama et auraient dû être déposés aux Archives nationales (National Archives and Records Administration, Nara) depuis le 20 janvier 2017. À la mi-janvier, le procureur spécial Robert Hur est nommé par le ministère de la Justice pour enquêter sur cette affaire et les médias se déchaînent, non sans raison. Par la suite, la découverte d’autres archives classifiées au domicile de Mike Pence, l’ex-vice-Président de Donald Trump, fera baisser la pression politique sur Joe Biden, laissant supposer un dysfonctionnement généralisé de la gestion des archives présidentielles par la Nara. Mais l’espace médiatique a été saturé par cette affaire à tiroirs.

Joe Biden souhaite transformer son discours sur l’état de l’Union en plateforme pour une nouvelle candidature présidentielle

C’est pourquoi, ce mardi (à 3 heures du matin ce mercredi, heure française), le discours sur l’état de l’Union, rituel originel de l’histoire des États-Unis conçu pour promouvoir l’action présidentielle au Congrès, est l’occasion rêvée pour Joe Biden de présenter à la nation, à une heure d’audience maximale, ses réussites si souvent escamotées par le feu de l’actualité.