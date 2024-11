American nightmare. Pour la deuxième fois, Donald Trump est élu président des États-Unis. Le scrutin était annoncé comme serré, mais il n’y a quasiment pas eu de match avec la démocrate Kamala Harris tant la carte des cinquante États américains s’est vite colorée de rouge à la manière d’une grosse tache de sang sur un drap. Bien qu’il reste à déballer encore quelques résultats de swing states, ces États qui peuvent balancer d’un camp à l’autre, la partie est pliée puisque le républicain compte désormais 277 grands électeurs – la majorité est à 270. Donald Trump est aussi en passe de remporter les autres élections cruciales de la nuit : le Sénat est passé sous contrôle républicain et la Chambre des représentants reste sous leur coupe. D’autant plus inquiétant que, contrairement à sa première victoire en 2016, Donald Trump est désormais entouré de partisans acquis à sa cause. Le 45e et désormais 47e président des États-Unis aura donc les mains libres pour appliquer sa politique raciste et xénophobe. D’un côté à l’autre de l’Atlantique, Les Jours vous font vivre cette journée historique avec votre rédaction préférée et dépitée sur le pont, notre correspondant Mehdi Bouzouina en direct de Géorgie et les analyses de notre chroniqueur maison, Corentin Sellin. Allez, on serre les dents et c’est parti pour la journée. Et pour quatre ans.

15 h 37 Bons baisers de Kaboul Si Vladimir Poutine « ne prévoit pas de féliciter » Donald Trump, ce dernier peut compter… sur le gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan, qu’aucun pays n’a officiellement reconnu depuis son retour aux affaires en 2021. Sur X, Abdul Qahar Balkhi, le porte-parole de leur ministère des Affaires étrangères, dit espérer « des progrès tangibles dans les relations » et que les deux pays « pourront ouvrir un nouveau chapitre ». Il a malicieusement rappelé que c’était sous la première présidence Trump que l’accord de Doha conduisant au retrait des troupes américaines avait été signé (bien que leur départ effectif ait eu lieu sous le mandat de Joe Biden) et que le nouveau locataire de la Maison-Blanche avait « mis fin à vingt ans d’occupation ». Depuis, les barbus arriérés de Kaboul ont mis le pays en coupe réglée et réduit les droits des femmes à néant : obligation du port du masque en plus de celui de la burqa, interdiction de se déplacer librement, d’étudier, de travailler dans certains secteurs, de chanter ou de lire à voix haute en public… Apprenant la réélection de Donald Trump, le chef du département de l’information et de la culture de Kandahar a posté sur X : « Les Américains ne sont pas prêts à confier la direction de leur grand pays à une femme. » Trump aurait pu l’écrire, celle-ci… Ne manquent plus que les félicitations du dictateur nord-coréen Kim Jong-un et ils pourront tous aller boire un coup entre mascus.

15 h 33 Le droit à l’IVG protégé dans sept États Allez, haut les cœurs, il n’y a pas que des mauvaises nouvelles en cette journée apocalyptique. Parmi les différents scrutins, outre ceux de la présidentielle, du Sénat et de la Chambre des représentants, dix États avaient mis au vote des mesures de protection du droit à l’avortement. Mesures votées dans sept d’entre eux, selon l’agence Associated Press : Arizona, Colorado, Maryland, Missouri, Montana, Nevada, New York. En revanche, elles ont été rejetées en Floride, Dakota du Sud et Nebraska, ce dernier État adoptant même l’interdiction de l’avortement au delà du premier trimestre. Haut les cœurs, on a dit…

12 h 40 Le vote en blocs Une victoire d’hommes âgés et blancs, c’est ce qui ressort d’un sondage de sortie des urnes de CNN. Dans le détail, seuls les 18-29 ans ont voté majoritairement pour Kamala Harris (55 %), ce chiffre tombant à 51 % pour les 30-44 ans et s’inversant en faveur de Donald Trump chez les 45-64 ans (53 %) quand les plus de 65 ans ont fait moitié-moitié. Les électeurs blancs se sont prononcés à 55 % pour le républicain quand les Afro-Américains ont voté à 86 % pour sa rivale. Même tendance mais moindre chez les Latinos (53 %) et les Asiatiques (56 %). Les Améridiens ont en revanche massivement voté Trump (64 %) – à lire, le reportage de Mehdi Bouzouina chez les Navajos qui, eux, avaient fait basculer l’Arizona en faveur de Joe Biden en 2020. Plus étonnant le « gender gap » tant attendu chez les démocrates dans un contexte de menaces sur les droits des femmes, notamment l’avortement, n’a pas été massif. 54 % des hommes ont voté Trump quand 54 % des femmes ont choisi Harris. Le critère essentiel et l’axe fort de la campagne trumpiste, à savoir l’inflation et la situation économique, a en revanche été crucial. 80 % de ceux qui estiment que leur famille est dans une plus mauvaise situation économique qu’il y a quatre ans (soit 45 % des sondés) ont voté Trump alors que 83 % de ceux qui pensent qu’ils sont dans une meilleure situation (24 % des sondés) ont glissé un bulletin Harris dans l’urne.

12 h 29 Le vote trumpopulaire Donald Trump a tout raflé. L’ancien 45e et nouveau 47e président des États-Unis a non seulement dores et déjà gagné plus de 270 grands électeurs mais a en plus convaincu une majorité d’Américains. Il devance Kamala Harris de près de 5 millions de votes, avec 70,7 millions de voix en sa faveur contre 65,8 pour la démocrate, selon le dernier décompte de l’agence Associated Press. En raison du système électoral indirect, il est possible outre-Atlantique de perdre le vote populaire et de remporter l’élection présidentielle. C’est d’ailleurs ce qu’il s’était passé en 2016, lorsque Donald Trump avait gagné sa première élection. Il avait alors été distancé par Hillary Clinton de près de 3 millions de voix. Ce résultat lui confère donc plus de légitimité qu’il y a huit ans. Et les coudées encore plus franches.

11 h 48 Ayé Ayé : le 45e président des États-Unis devient officiellement le 47e président des États-Unis, aka Donald Trump. Un autre swing state, décisif pour l’élection présidentielle, vient de tomber dans l’escarcelle du républicain, le Wisconsin, annonce l’agence Associated Press. Trump dépasse ainsi la barre des 270 grands électeurs nécessaires à sa victoire : il en compte désormais 277, contre 224 pour Kamala Harris (qui a remporté le New Jersey, déjà acquis à la cause démocrate). On n’attend plus que les résultats de cinq États – Alaska , Arizona, Maine, Michigan et Nevada – qui ne changeront rien à la seconde victoire de Donald Trump. C’est le deuxième président américain à réaliser ce qu’il faut bien qualifier d’exploit : être réélu pour un second mandat après avoir perdu. Il faut remonter à la fin du XIXe siècle où le démocrate Grover Cleveland a été élu en 1885 puis en 1893 – ainsi que le rappelait notre Corentin Sellin international dans cet épisode. Nouvelle victoire mais dernière, hein, Donald, puisque le 22e amendement de la Constitution des États-Unis interdit d’être président « more than twice », pas plus de deux fois. Du moins si le nouveau et ancien locataire de la Maison-Blanche ne modifie pas cet amendement… Donald Trump savoure sa victoire lors de sa soirée électorale à West Palm Beach en Floride, le 6 novembre 2024 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

11 h 05 Avec Poutine, la bromance en stand-by Si le Premier ministre populiste hongrois Viktor Orbán a été le premier à féliciter Donald Trump d’être « en route vers une belle victoire », Vladimir Poutine, lui, se fait attendre. Selon l’agence de presse officielle Tass, le porte-parole du Kremlin ​​Dmitri Peskov a dit ne pas être courant d’un projet de félicitations, précisant la position actuelle de la Russie à l’égard des États-Unis, jusqu’à présent principal allié de l’Ukraine dans sa défense contre l’invasion de Poutine déclenchée en février 2022 : « N’oublions pas que nous parlons d’un pays hostile qui est directement et indirectement impliqué dans une guerre contre notre État. » Les mâles alpha sont de sortie.

09 h 54 L’analyse, dispensable, des deux Éric Sûr qu’il doit être trop content, Donald Trump. Il peut se targuer de recevoir les félicitations de deux grands vainqueurs français, en la personne des « los dos famosos Éric », Ciotti d’un côté, Zemmour de l’autre. Sur X, le premier, qui avait marqué son soutien net au candidat républicain (à l’inverse de ses nouveaux amis du RN, plus prudents), salue une « magnifique victoire du peuple américain contre un système », estimant que celui-ci ouvre « un chemin pour les droites en France comme en Europe. Jusqu’à la victoire ». Le deuxième, lui, a commenté : « Tous l’enterraient. Il s’est relevé », faisant probablement référence à lui-même, avec la modestie qui le caractérise. Et, comme dans un joyeux écho, tous deux ont célébré une défaite du « wokisme ». Aux Jours, on hésite à se crever les yeux pour ne plus jamais lire ni Éric 1 ni Éric 2.

09 h 16 Macron et Netanyahou félicitent Trump Les premières félicitations à Donald Trump commencent à tomber. Sur X, Emmanuel Macron se dit « prêt à travailler ensemble » comme ils ont « su le faire durant quatre années ». Avant d’ajouter : « Avec vos convictions et avec les miennes. Avec respect et ambition. Pour plus de paix et de prospérité. » De son côté, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, l’a très chaleureusement félicité en saluant le « plus grand retour [come-back] de l’histoire », « un puissant réengagement envers la grande alliance entre Israël et l’Amérique » et « une énorme victoire ». Volodymyr Zelensky, lui, s’est montré plus prudent face à ce nouveau Président qui avait annoncé en campagne qu’il « ferait la paix en 24 heures » sans plus de précisions. Dans un long message, le président ukrainien dit compter « sur le soutien bipartisan continu et fort de l’Ukraine aux États-Unis » et espérer « une paix juste ».

09 h 13 Le MMA roule pour Trump Au fil de son discours qui est parti dans tous les sens, comme d’habitude, Donald Trump a remercié Dana White, le président de l’Ultimate Fighting Championship, qui a été l’un de ses plus actifs partisans pendant toute la campagne, qu’il a fait monter sur scène dans un moment un rien surréaliste de cette soirée électorale. Depuis le début des années 2000, Dana White a fait de l’UFC un géant international et un acteur important du succès du MMA, ce sport de combat où tout est permis ou presque, dans lequel s’est lancé Yohann Le Coz, l’un de nos journalistes, prêt à se prendre des coups pour comprendre les ressorts de ce sport qui monte.

09 h 06 Pas là, Kamala On n’imagine pas l’état dans lequel doit être Kamala Harris. On ne le saura d’ailleurs pas tout de suite puisque la candidate démocrate a annoncé qu’elle ne prendrait pas la parole ce soir – ce matin en France – pour commenter sa lourde défaite qui se profile. À l’université Howard de Washington, où s’étaient réunis 20 000 de ses partisans, les mines sont déconfites tant la gueule de bois s’annonce lourde et douloureuse. Les supporters de Kamala Harris ont quitté la soirée électorale à Washington, le 6 novembre 2024 — Photo Timothy Wolfer/Zuma/Sipa.

08 h 56 Elon Musk, premier oligarque américain ? C’est l’autre grand gagnant de cette soirée : le milliardaire Elon Musk. Le patron de Tesla et SpaceX a pesé de tout son poids dans cette élection : il a favorisé Donald Trump et ses fake news grâce aux algorithmes de son réseau social X, il a promis des loteries à 1 million de dollars (930 000 euros) à ses électeurs et en a donné 75 à son champion (70 millions d’euros). Ce dernier lui a d’ailleurs promis, s’il était élu, de lui confier une commission pour jauger l’efficacité de l’État fédéral, qui est aussi l’un des plus gros financeurs de SpaceX… De quoi créer le premier oligarque américain.

08 h 50 Trump clame sa victoire depuis la Floride Il manque encore trois grands électeurs pour acter son retour à la Maison-Blanche, mais Donald Trump a déjà revendiqué la victoire lors d’un discours improvisé et décousu devant ses partisans à Palm Beach, en Floride. « C’est le plus grand mouvement politique que nous ayons connu », a lancé le candidat des républicains, qui a souligné que son camp s’apprête également à remporter le vote populaire, qui lui avait échappé lors des deux derniers scrutins, et à prendre le contrôle du Sénat en plus de la Chambre des représentants. Après avoir divagué sur la beauté de la femme de son colistier J. D. Vance, Donald Trump a rappelé le pilier de son programme rachitique : fermer les frontières et déréguler à tout-va. Puis il a longuement remercié un homme-clé de sa victoire, Elon Musk, qui a maintenu sous perfusion les finances de sa campagne à coup de millions de dollars. « Une nouvelle star est née », a lancé Trump à la foule de ses supporters, avant de vanter les activités spatiales du « génie » Musk. « C’est un des plus beaux come-backs dans l’histoire politique des États-Unis », a lancé J. D. Vance en prenant la parole quelques minutes. « Beau », on ne sait pas, mais c’est sûrement un retour historique pour un homme politique âgé de 78 ans qui s’est lancé dans la campagne présidentielle avec plusieurs procédures judiciaires sur le dos.

08 h 42 Trump prend la parole Donald Trump annonce sa victoire lors de sa soirée électorale à West Palm Beach en Floride, le 6 novembre 2024 — Photo Simon Lambert/Les Jours.

08 h 35 Pennsylvanie trumpiste C’est fait, la Pennsylvanie vient de tomber. Les 19 grands électeurs de ce swing state sont passés côté républicain. Donald Trump est désormais à 267 contre 214 pour Kamala Harris. Il n’en manque plus que trois au 45e président des États-Unis pour qu’il devienne le 47e. Annoncée serrée, sa victoire s’annonce finalement écrasante. Cerise sur ce gâteau au goût rance : Donald Trump risque de remporter aussi le vote populaire, qu’il avait pourtant perdu en 2016 avec près de 3 millions de voix de moins que la candidate démocrate, Hillary Clinton.

08 h 05 À trois pas de la victoire C’est quasiment fait pour Donald Trump en Pennsylvanie. Cela serait le troisième swing state qui tomberait dans sa besace. L’enjeu est de taille puisque Donald Trump a déjà remporté 248 grands électeurs, contre 214 pour Kamala Harris. S’il arrache les 19 grands électeurs de cet État-clé, il ne lui en manquerait donc plus que trois pour accéder à la Maison-Blanche. À cette heure-ci, 93 % des scrutins dépouillés en Pennsylvanie donnent le candidat républicain vainqueur à 51 % contre 47 % pour Kamala Harris. Pas sûr que les derniers bulletins, dont ceux de Philadelphie, la capitale de l’État, suffisent à faire pencher la balance en faveur de la vice-présidente de Joe Biden.

08 h 02 Mensonges et chats géants : l’IA dans la campagne Trump Alors que le camp Trump accumule les victoires dans les premières heures de décompte des élections américaines, (re)lisez notre enquête sur la place cruciale des outils d’intelligence artificielle générative dans sa campagne. Ses équipes et ses partisans ont littéralement noyé les réseaux sociaux d’images délirantes fabriquées par IA à la chaîne, montrant l’ancien Président en sauveur des animaux contre les prétendus « migrants qui mangent les chats », ou Kamala Harris en soldate de l’Armée rouge soviétique… Tout cela pour fabriquer une image d’homme fort et polariser encore davantage les électeurs. Mais l’IA a aussi servi, dans une série de deepfakes, à accuser la candidate démocrate d’avoir, par exemple, renversé une jeune femme sur la route. Et tout cela est également propulsé par la stratégie d’ingérence russe favorable à Donald Trump depuis des années, qui utilise désormais l’IA pour multiplier des faux sites et faux comptes et menacer encore un peu plus la notion même de vérité.

07 h 51 Le bitcoin et le dollar s'envolent Symbole d’une déréglementation générale promise par Donald Trump, le cours du bitcoin, la principale des monnaies virtuelles, s’est envolé cette nuit en même temps que les grands électeurs tombaient dans l’escarcelle des républicains. Un bitcoin vaut désormais près de 75 000 dollars (69 700 euros), soit une hausse de 8 % au pic de cette nuit. Donald Trump a promis de supprimer une grande partie du cadre législatif sur les monnaies virtuelles pour faire des États-Unis « la capitale mondiale du bitcoin et des cryptomonnaies », alors que Joe Biden leur avait imposé une régulation serrée. Dans le même temps, le dollar souriait aussi à un potentiel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche : son cours a monté toute la nuit.

07 h 48 Les klaxons de Fox News « C’est officiel, les médias mainstream l’ont annoncé, Trump remporte la Géorgie », lance fiévreusement le chairman du « Grand Old Party » de Géorgie, Joshua McKoon. Notre reporter sur place, Mehdi Bouzouina, nous décrit une salle vidée par la sécurité du Grand Hyatt Hotel de Buckhead où se tient la soirée électorale. Même pas le temps d’écouter le discours de Trump. Pas la peine : sur les écrans, Fox News crache que le candidat républicain est vainqueur de la présidentielle. Peu importe que celui-ci n’ait remporté, pour l’instant, « que » 247 grands électeurs. Dehors, les voitures klaxonnent déjà dans les rues de la banlieue d’Atlanta. À 7 h 56, Fox News annonce la victoire de Trump — Photo Simon Lambert/Les Jours.

07 h 39 Les pleins pouvoirs ? C’est le troisième match de la nuit : la Chambre des représentant doit être entièrement renouvelée à l’occasion de ces élections. Et elle risque de rester sous pavillon républicain. À cette heure-ci, les trumpistes font la course en tête avec déjà 186 élus contre 160 pour les démocrates, sur les 218 nécessaires pour contrôler la « House ». Si ces résultats se confirment, Donald Trump aurait alors toutes les manettes à sa disposition pour contrôler la plus grande puissance du monde. Des partisans de Donald Trump jubilent au fur et à mesure de l’annonce des résultats lors d’une soirée électorale à Las Vegas, dans le Nevada, le 5 novembre 2024 — Photo Ian Maule/AP/Sipa.

07 h 20 Une nouvelle majorité républicaine au Sénat Autre conquête de poids pour le camp de Donald Trump dans la nuit : le Sénat a désormais une majorité républicaine. La sénatrice du Nebraska Deb Fischer l’a emporté face à Dan Osborn, mécanicien et syndicaliste classé indépendant, dans une élection très disputée et cruciale au niveau national. En conservant son poste, Deb Fischer permet aux républicains de compter désormais 51 sièges au Sénat, contre 49 aux démocrates, et de s’assurer la majorité dans cette chambre qui était jusqu’ici dominée par le camp de Kamala Harris. Deb Fischer s’est exprimée ces dernières années en faveur d’une interdiction nationale de l’avortement, même en cas de viol et inceste, contre l’assurance santé mise en place par Barack Obama, ou encore contre les conclusions scientifiques qui lient le changement climatique et l’activité humaine. Dans la foulée, la victoire attendue de Jim Justice, qui se présentait en Virginie-Occidentale contre un candidat indépendant qui ne s’est pas représenté, l’a emporté pour donner un 52e siège à la droite.

07 h 28 Soirée de soutien à Kamala Harris Soirée électorale pour soutenir Kamala Harris à l’université Howard à Washington, le 6 novembre 2024 — Photo Bonnie Cash/UPI/Sipa.