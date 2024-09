L’IVG, le pari des démocrates pour faire basculer la Géorgie

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Savannah (Géorgie), envoyé spécial

«J’ai prié pour que mon fils meurt naturellement à l’intérieur de moi, aucune mère ne devrait en venir à espérer cela. » Le témoignage est lourd, l’assistance comme assommée par le poids des mots. Callie Beale Harper vient de prendre le micro sur un pupitre installé à la hâte en face d’un bus de campagne tout neuf, coloré du bleu des démocrates. Elle est née ici, à Savannah, ville côtière de la Géorgie, État conservateur du Sud des États-Unis, et a failli perdre la vie car elle ne parvenait pas à accéder à un avortement. Face à quelques dizaines de spectateurs éparpillés sur le parking du temple baptiste Connor, elle raconte plus d’un an de calvaire dans une région du monde où tout est fait pour restreindre au maximum les droits reproductifs.