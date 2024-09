Trump, le rescapé du golf

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Aux États-Unis

Et de deux. Après une première attaque en marge d’un meeting en Pennsylvanie le 13 juillet dernier, Donald Trump aurait à nouveau fait l’objet d’une tentative d’assassinat, pour l’instant prudemment qualifiée d’« apparente » par les autorités américaines, ce dimanche 15 septembre. Le candidat républicain, qui jouait au golf sur l’un de ses terrains à West Palm Beach, en Floride, aurait été ciblé par un tireur isolé. Lors d’une conférence de presse, le FBI a indiqué avoir ouvert une enquête. Selon l’agence américaine de renseignement intérieur, le Secret Service, chargé de protéger le milliardaire, aurait repéré en début d’après-midi le canon d’une arme à feu dépassant des buissons, tout près des grillages du parcours. Le suspect se tenait alors à distance de tir de Donald Trump. L’un des agents aurait ouvert le feu, avant que l’individu ne s’enfuie à bord d’une Nissan noire, identifiée par un témoin. Il aurait été intercepté par les forces de l’ordre une cinquantaine de kilomètres plus loin, puis placé en garde à vue. L’individu aurait laissé derrière lui un fusil de type AK-47 avec viseur, une caméra GoPro et deux sacs à dos. Ce lundi, il a été inculpé pour détention illégale d’armes.

La campagne de Donald Trump s’est empressée de rassurer ses supporters, précisant que la candidat était « sain et sauf » et avait été exfiltré à Mar-a-Lago, où il possède une résidence secondaire. Elle a rapidement diffusé un message du milliardaire indiquant qu’il était