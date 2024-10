Trump, son show Musk go on

En résumé Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

Un million de dollars ? Qui dit mieux, sinon Elon Musk ? Dans notre dernière chronique, on avait laissé l’homme le plus riche du monde offrant, dans les sept États-clés de la présidentielle 2024, 47 dollars (43 euros) à toute personne amenant un électeur inscrit à signer sa pétition conservatrice en défense des premier et second amendements de la Constitution (lire l’épisode 6, « Trump et Harris, une campagne cousue d’argent »). Musk a ensuite porté la somme à 100 dollars. Mais samedi 19 octobre, le milliardaire propriétaire de X, Tesla et Space X a franchi un nouveau cap : il organise désormais un tirage au sort quotidien parmi les signataires avec un gros lot d’un million de dollars à remporter. D’abord en Pennsylvanie puis, après ce lundi 21 octobre, dans tous les États-clés. Il a ainsi pu offrir son premier chèque d’un million à un certain John Dreher, tout sourire sous sa casquette rouge Make America Great Again de fan de Donald Trump. Les mauvaises langues pourraient dire qu’on tangente dangereusement l’achat d’électeurs ou – a minima – l’achat d’inscriptions sur les listes électorales, qui sont tous deux des crimes fédéraux punissables par la loi jusqu’à cinq ans de prison. Et le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, qui a été pendant six ans un redoutable procureur général de l’État, n’a pas tardé à appeler les autorités judiciaires locales et fédérales à s’intéresser à cette manœuvre d’Elon Musk.

Trump sous-traite le porte-à-porte et les appels à des groupes aux moyens illimités, mais qui s’appuient sur des personnes inexpérimentées

Car pour le multimilliardaire, l’intérêt est double.