Tiphaine Véron : l’enquête dans l’impasse, les traces s’effacent

De Nikko (Japon)

Une vaste forêt s’étend sur les pentes aiguës du mont Nakimushi – une petite montagne qui culmine à 1 200 mètres de l’autre côté de la rivière Daiya – juste derrière le Turtle Inn, là où Tiphaine Véron a été vue pour la dernière fois, le matin du dimanche 29 juillet 2018 (lire l’épisode 1, « 29 juillet 2018, Tiphaine Véron s’efface »). Dans les bois, les racines des cyprès ont grignoté le sol de ce sentier escarpé. Seuls les locaux et les amateurs de balades en forêt connaissent le spot. Pourtant, un randonneur l’affirme : il a vu une étrangère semblable à Tiphaine Véron dans la montagne ce même dimanche d’il y a deux ans et ce, vers 14 heures. La police japonaise prend le témoignage au sérieux : le 10 août 2018, elle organise une grande battue. 64 policiers et 16 volontaires – dont l’hôtelier – se mobilisent alors dans un périmètre précis, qui comprend le mont Nakimushi, la rivière Daiya et le site des Kanmangafuchi Abyss.

« Là-bas, il y a des animaux et beaucoup de rochers. Les feuilles s’accumulent sur la pierre, ce qui peut la rendre très glissante. Tous les ans, environ trois personnes disparaissent dans ces montagnes », raconte aux Jours Kun Ota. Ce plâtrier originaire de Tokyo est également garde-chasse dans cette partie de la forêt. Il doute : « Si elle s’était aventurée dans la montagne, je trouve ça vraiment bizarre qu’elle ne se soit pas équipée. » Ce jour-là, Tiphaine portait un débardeur et des petites tennis blanches, inadaptées à une randonnée de plusieurs heures.