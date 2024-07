Tokyo Joe, un mafieux pas comme les autres

Au moment de quitter la réunion, Ken Eto en a la certitude : ils vont le tuer. Le rendez-vous vient de se tenir dans le club de Caesar DiVarco dans la petite ville de Wabash, dans l’Indiana. Il est midi, et il est censé rejoindre Johnny Gattuso et Jay Campise ce soir-là. Ils retrouveront Vince Solano et iront dîner tous ensemble. Ken Eto retourne dans sa Ford Torino ’76, un coupé noir garé sur un emplacement réservé et remarque qu’on lui a dressé un PV.

Il traîne un moment au volant de sa voiture. Il doit décider quoi faire, ou ce qu’il pourrait faire. Aux environs de 15 heures, il rentre chez lui à Bolingbrook, en proche banlieue de Chicago. Ce qui pose problème, c’est l’assurance-vie. Il doit indiquer à Mary Lou où se trouve la police d’assurance, d’une valeur de 100 000 dollars. Il faut aussi qu’il lui transmette les reçus du prêteur sur gages et qu’il lui dise de tout récupérer d’ici à la fin de la semaine, le 18 février 1983. Autrement, elle risque de tout perdre. Quant au bail du restaurant à Lyons, Mary Lou doit s’assurer qu’il a bien été signé. Ainsi, quand il ne sera plus de ce monde, elle touchera quand même un peu d’argent.