Tokyo Joe mûrit sa vengeance

Ken Eto se remet de ses blessures dans de bonnes conditions. Il est confiné à la base militaire sécurisée de Naval Station Great Lakes, à environ 30 km au nord de Chicago. Il a un service médical pour lui tout seul, entouré de vingt lits vides et il jouit d’une vue panoramique sur le lac Michigan.

On fait venir Steve Eto par avion, accompagné d’agents du FBI, au chevet de son père. Ken Eto rassure son fils, alors jeune homme vivant dans le Minnesota, sur le fait qu’il se remet bien de ses blessures – et qu’il va prendre sa revanche sur les gens qui lui ont fait ça (lire l’épisode 6, « Tokyo Joe, la balance ou la mort »). « Eh bien, tu vas entendre beaucoup de choses à mon sujet, notamment que je suis devenu une balance, lui dit Ken Eto. Ils ont tenté leur chance auprès de moi, mais maintenant, c’est mon tour. »

La protection maintenue 24 heures/24 par le FBI au sein d’un bâtiment de la marine des États-Unis garantit que même le plus acharné des tueurs à gages de l’Outfit, la mafia de Chicago, ne pourra pas s’en prendre à Ken Eto. Cela donne aussi aux fédéraux un havre de paix pour commencer à l’interroger sur plus de trente ans d’histoire de la pègre – le possible point de départ de nombreuses enquêtes à venir.

Durant les vacances d’Elaine Smith dans le Colorado, deux autres agents ont pris la main pour débriefer Ken Eto. Mais comme elle a été la première à le démasquer (lire l’épisode 3,