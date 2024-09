Tokyo Joe, mafia blues

Si vous avez manqué le début… Abonnez-vous pour profiter du résumé de nos articles et de toutes nos enquêtes.

De nos jours, à toute heure de la nuit et quel que soit le jour de la semaine, vous pouvez prendre un métro de la ligne bleue à Chicago depuis le cœur du quartier de Loop en direction du nord-ouest, jusqu’à l’arrêt Rosemont. Là, vous trouverez une navette gratuite qui vous conduira au Rivers Casino, situé dans la ville de Des Plaines. Détenues par le conglomérat du jeu Churchill Downs Inc., ses 4 000 m2 de tables de jeu et de machines à sous sont administrées par Rush Street Gaming, la société du milliardaire Neil Bluhm, un promoteur immobilier et l’un des principaux leveurs de fonds du parti démocrate.