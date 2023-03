Il est mort, le solaire, quand Total l’a quitté

Vous avez sûrement déjà entendu parler du théorème de l’ancien chancelier allemand Helmut Schmidt, selon qui « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain ». Mais connaissez-vous celui de Patrick Pouyanné ? Pour justifier les – énormes – bénéfices de Total (19,1 milliards d’euros en 2022, lire l’épisode précédent), le PDG du groupe pétrolier a ainsi expliqué qu’ils permettraient « d’investir et de créer des emplois » et que Total avait justement investi « un milliard dans les énergies renouvelables et bas carbone ». Autrement dit, et ce serait cela le théorème : les profits d’aujourd’hui dans le pétrole sont la solution de demain au dérèglement climatique. L’argument est gonflé mais il ne repose pas que sur du vide : ces dernières années, Total a investi massivement dans les énergies renouvelables et, aux États-Unis, il détient de nombreuses fermes solaires dont il est très fier.

Le méchant Total qui se transforme en entreprise responsable, vous avez du mal à y croire ? Il y a effectivement de quoi être sceptique quand le même Patrick Pouyanné continue à déclarer (comme lors de la présentation des résultats de son entreprise) que puisque « la demande en pétrole va continuer d’augmenter », il « faut bien la fournir ». Notre méfiance à nous est surtout fondée sur le passé de la société, dans lequel nous sommes plongés depuis le début de cette série. Peu le savent mais, du temps où elle s’appelait la Compagnie française des pétroles (CFP), Total a été un pionnier du solaire. Notre enquête, menée à partir d’archives et de témoignages, nous a même permis de découvrir que, à la fin des années 1970, le groupe a ambitionné de devenir le premier producteur mondial de panneaux photovoltaïques, avant de… tout laisser tomber. Une histoire symbolique du fait qu’il est toujours compliqué de faire confiance à un groupe pétrolier pour faire autre chose que du pétrole.



Les espoirs et les perspectives sont immenses. N’a-t-on pas calculé qu’avec un rendement de 10 %, il suffirait de récupérer l’énergie reçue par 1 % de la surface du Royaume-Uni pour satisfaire la demande d’électricité du pays ? François Fiatte, directeur de la diversification de Total, en 1979

La première expérience de Total dans le solaire intervient à une période de grand espoir pour cette technologie : la deuxième partie des années 1970, juste après le premier choc pétrolier. C’est l’époque où le gouvernement français met en place une délégation aux énergies nouvelles et où le président américain Jimmy Carter donne l’exemple en faisant installer des panneaux photovoltaïques sur la Maison-Blanche. Dans ce contexte,