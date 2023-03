Chez Total, un solaire de misère

Quand, en février 2021, Total est devenu TotalEnergies afin, dixit son PDG Patrick Pouyanné, de faire savoir qu’il se transformait en « la compagnie des énergies responsables », Roland Barthez a trouvé cela moyennement drôle. Accoler le mot « énergie » à Total lui a rappelé beaucoup de souvenirs. Des bons et des mauvais. De 1983 à 2006, cet ingénieur a dirigé une filiale spécialisée dans le solaire au sein du groupe pétrolier qui s’appelait… Total Énergie. Mais pendant toute cette période, Total n’a jamais cru sérieusement à cette activité et a rechigné à lui apporter le moindre financement. Pour se développer, Total Énergie a dû compter sur ses propres forces avant de faire appel à EDF et de se rebaptiser Tenesol. Depuis, il ne reste presque rien de l’activité historique développée par Total Énergie.

Faut-il voir dans le funeste passé de Total Énergie un décalque des ambitions futures dans le renouvelable de TotalEnergies ? Non, répondrait sûrement Patrick Pouyanné. Depuis que sa société a racheté, en 2011, SunPower, un fabricant américain et installateur de panneaux photovoltaïques, avec l’intention de « créer un nouveau leader mondial de l’énergie solaire », l’ambition de Total est, selon son PDG, d’entrer dans le « top 5 mondial des supermajors de l’énergie verte ». Mais ce choix d’appellation n’est-il pas un immense acte manqué de la part d’un groupe qui continue à investir massivement dans l’extraction pétrolière (par exemple en Ouganda avec un projet à 10 milliards d’euros) ? À moins que cela soit un nouveau signe d’amnésie : comme pour Photon Power, ancienne filiale américaine ayant échoué au début des années 1980 à devenir un producteur de panneaux solaires et dont l’histoire a été effacée des tablettes (lire l’épisode 11, « Il est mort, le solaire, quand Total l’a quitté »), plus personne au sein de Total ne ne souviendrait de Total Énergie. De quoi nous inciter à poursuivre notre cheminement dans le passé de l’entreprise.

Le solaire intéresse les ONG et Total Énergie met un pied dans l’humanitaire… tandis que le chiffre d’affaires progresse rapidement

Si Total Énergie naît en 1983, l’idée d’associer le mot énergie à celui de Total est en fait plus ancienne. Comme l’écrit en 1978 le groupe dans sa revue interne Total Information, cela fait alors dix ans qu’il s’intéresse « aux énergies de substitution auxquelles le monde doit fatalement avoir recours à plus ou moins long terme ». Une stratégie qui passe par des investissements dans des mines d’uranium et de charbon, dans la géothermie et dans le solaire.