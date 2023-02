Total et le ministère des Finances, les copains d’abord

«Cher ami, je vous confirme, par la présente, notre point de vue sur les conditions dans lesquelles le régime du bénéfice consolidé pourrait être reconduit pour une nouvelle période de dix ans. » Ce 25 mars 1977, Alain Brion, directeur financier adjoint de Total, commence ainsi une lettre adressée à Jean-Philippe Saint-Geours, chef de bureau au service de la législation fiscale du ministère des Finances. Sur trois pages, le cadre dirigeant de la compagnie pétrolière fait la liste des points comptables délicats que l’administration doit trancher avant d’autoriser Total à continuer à être imposé au bénéfice mondial consolidé (BMC). Un régime très favorable qui permet de compenser les bénéfices et les pertes réalisés par ses filiales, y compris celles implantées à l’étranger, afin de calculer l’impôt sur les sociétés à payer dans l’Hexagone. Puis il termine son courrier par un appel (amical) à se presser : « Veuillez trouver ci-joint un projet de rédaction des modalités de l’agrément qui sera accordé une fois tranchés les problèmes en suspens, écrit-il. Je me permets d’insister à nouveau pour qu’une décision rapide soit rendue. Je vous prie d’agréer, cher ami, l’expression de mes sentiments les meilleurs. »

Ah… négocier directement sa feuille d’impôt avec un haut fonctionnaire compréhensif, voilà de quoi faire rêver plus d’un contribuable. Cette situation, Total a pu la vivre pleinement au cours des années 1970. Grâce au vote de la loi du 12 juillet 1965, qui a introduit dans la loi française le BMC, les parlementaires ont – sans s’en rendre compte (lire l’épisode précédent, « 1965, Total et Giscard inventent le hold-up fiscal » ) – délégué à l’administration le pouvoir que leur accorde la Constitution : celui de fixer « l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Car, derrière les grands principes du BMC, il a fallu régler plein de détails avec les services du ministère des Finances. Par exemple, comment prendre en compte les nouveaux contrats de concession que font signer les pays de l’Opep après l’embargo de 1973 ? Ou que faire des crédits d’impôt non utilisés pendant l’année ? Peut-on les reporter indéfiniment ? Or, ce sont ces discussions fiscales complexes – ou plutôt la manière dont elles se sont conclues – qui ont abouti à ce que Total ne paye aucun impôt sur les sociétés en France pendant toute la décennie 1970.

Total a pu compter sur de nombreux relais rue de Rivoli pour obtenir un traitement préférentiel, et ce dans la plus grande discrétion

À l’époque, personne n’en a rien su.