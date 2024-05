Le Sénat vote un rance texte antitrans

«Sorcière ! » ; « Transphobe ! » ; « Démago ! » Après une nuit de vifs échanges, la proposition de loi (PPL) visant à interdire les transitions des mineurs a été adoptée au Sénat, dans les premières heures de ce mercredi. Portée par Jacqueline Eustache-Brinio, elle émane d’un rapport du groupe sénatorial Les Républicains (LR) qui a été écrit par les deux cofondatrices d’un lobby antitrans – l’Observatoire de la petite sirène – , les psychanalystes Céline Masson et Caroline Eliacheff, comme le révélaient Les Jours (lire l’épisode 11, « La transe antitrans de la sénatrice LR »). À la tribune ce mardi soir, la sénatrice du Val-d’Oise dit vouloir simplement défendre les enfants. « Ce texte n’est pas transphobe, lance Jacqueline Eustache-Brinio, sous les sifflets de la gauche. Ce n’est pas non plus une volonté de psychiatriser la transidentité. C’est le devoir des législateurs de se saisir des sujets de société et, oui, la transidentification des mineurs est un débat de santé publique. »

Dans l’hémicycle clairsemé, les élu·e·s de gauche protestent, s’offusquent, avant de dénoncer un rapport idéologique, peu fiable. La veille, avec des associations de défense des droits LGBTQI+, iels ont organisé une table ronde sur l’état de la transphobie en France au Sénat. Une façon de contrer la proposition de loi et de faire entendre d’autres voix que celles des antitrans. « Les personnes trans existent et vous ne pouvez rien y faire pour l’empêcher, lâche la sénatrice écologiste Mélanie Vogel à la tribune. Aucune loi ne peut empêcher les personnes trans d’exister ni de transitionner. La seule chose que peut décider une loi, c’est si elles le feront dans la misère et dans la peur, ou dans la liberté et la sécurité. »

La sénatrice écologiste Mélanie Vogel parle de sa nièce, une petite fille trans, épanouie, en bonne santé et heureuse dans sa vie

En face, les LR reprennent leur argumentaire : il est essentiel de protéger les mineur·e·s, y compris contre elleux-mêmes. « Il faut se souvenir que nous parlons de mineurs fragiles pendant l’adolescence », tente le rapporteur Alain Milon d’une voix monocorde, avant d’ajouter qu’il s’agit d’un texte « essentiel » pour le « bien-être des enfants ». Mélanie Vogel continue, elle, sous les huées et les sifflements. Avec émotion, elle parle de sa nièce, une petite fille trans, épanouie, en bonne santé et heureuse dans sa vie. Elle décrit l’amour que sa sœur de 8 ans et demi lui porte, « sa meilleure alliée à qui on n’a pas appris à haïr, et qui n’a rien d’autre en poche que l’amour pour sa petite sœur ».

La sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio lors d’une séance de questions au gouvernement, le 24 juin 2020 au Sénat — Photo Vincent Isore/IP3.

Sur les bancs de la droite, les sifflements et les injonctions au silence prennent toujours plus de place.