« La France reste un pays dangereux pour les personnes trans »

Tiffany, Naomi, Alexia, Natasha, Liz, Kimberly… Un à un, les 320 noms des personnes trans assassinées ces douze derniers mois vont s’afficher ce lundi. Chaque 20 novembre, la Journée du souvenir trans (« Transgender Day of Remembrance » en anglais, ou « TDoR ») réunit des associations, des proches et des familles de victimes, pour compter les mort·e·s, mettre des noms derrière les chiffres et dénoncer l’aspect systémique des violences qui touchent ces personnes. Avec l’espoir qu’un jour cette liste arrêtera de s’allonger.



Mais dès ce samedi, deux associations de personnes concernées, Acceptess-T et le Flirt, organisaient un temps festif dans la salle de la Flèche d’or, dans le XXe arrondissement de Paris, autour d’un repas chaud, de prises de parole et d’un DJ set. « Le TDoR, c’est une date où chaque année, on se retrouve pour penser à celles et ceux qui ne sont plus là, explique Néo, 23 ans, militante à Acceptess-T. Le but de cette soirée, c’est de faire du soin et de nous retrouver dans la fête. En célébrant nos vies, c’est un bon moyen de penser à nos mort·e·s. »

Jesús Ociel Baena Saucedo est mort·e le 13 novembre. Iel était la première personne non-binaire a avoir reçu un passeport neutre au Mexique

L’année 2023 s’était ouverte sur le meurtre de Brianna Ghey, 16 ans, poignardée le 11 février dans un parc de Culcheth, un village du nord-ouest de l’Angleterre, près de Manchester. Deux adolescents de 15 ans ont depuis été arrêtés. Elle se referme (temporairement) sur la mort de Jesús Ociel Baena Saucedo, 38 ans, le 13 novembre à Aguascalientes, dans le centre du Mexique. Iel était la première personne non-binaire a avoir reçu un passeport neutre dans le pays. Les autorités évoquent un meurtre sur conjoint·e suivi d’un suicide, son partenaire ayant été retrouvé mort à ses côtés. Mais cette hypothèse peine à convaincre les militant·e·s queers. Jesús Ociel Baena Saucedo faisait l’objet de menaces de mort répétées et avait été placé sous protection judiciaire.

Des manifestant·e·s défilent à Mexico le 13 novembre 2023 en hommage à Jesús Ociel Baena Saucedo, retrouvé mort·e le 13 novembre 2023 — Photo Eduardo Verdugo/AP/Sipa.

Dans le détail, 77 % des personnes trans tuées entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 dans le monde avaient entre 19 et 40 ans. C’étaient, le plus souvent, des femmes trans racisées et/ou travailleuses du sexe (TDS), détaille Transgender Europe (TGEU), l’association qui s’occupe du décompte au niveau mondial.



« Pour moi, le TDoR, c’est un moment très lourd, confie Jena Pham Selle, 45 ans. Je n’y vais jamais seule parce que ce n’est pas possible. On est là et on donne la liste des personnes mortes dans l’année. Pendant longtemps, je me suis dit que c’était un compte à rebours, qu’un jour on y dirait mon nom. » Après six ans dans une relation violente, Jena arrive aujourd’hui à avancer.