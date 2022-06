« Il faut arrêter de considérer le vote RN comme contestataire »

Jean-Yves Camus est politologue et codirecteur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès. Pour Les Jours, il analyse l’entrée massive de députés du Rassemblement national (RN) à l’Assemblée nationale à l’issue du second tour des législatives : ils occuperont 89 sièges sur 577 (lire l’épisode 10, « Pour Macron, la Nupes horribilis »). Le parti d’extrême droite ne comptait que huit élus au cours du précédent mandat.

Le Rassemblement national multiplie le nombre de ses députés par plus de dix en cinq ans. Comment expliquer ce résultat que les sondages n’avaient pas anticipé ?