À l’Assemblée, la macronie nous fait un peu de Le Pen

Non mais dites : ne viendrait-on pas de nous diffuser en accéléré la bande-annonce du second mandat d’Emmanuel Macron ? Les trois jours fous vécus à l’Assemblée nationale pour l’installation de son hémicycle fraîchement élu pourraient se résumer ainsi : une majorité-à-peu-près qui, après l’« en même temps » macroniste tellement 2017, joue désormais au « ni-ni » – ni le Rassemblement national, ni la France insoumise – pour finir par s’acoquiner avec le RN. Tempus fugit (aux non-latinistes : ça file à une vitesse sa mère), nous disions-nous en songeant qu’il y a bien longtemps cette même majorité appelait solennellement et dans l’entre-deux tours de la présidentielle à faire barrage à Marine Le Pen. Il y a une éternité, il y a un siècle, il y a… deux mois, en fait. Aujourd’hui, la majorité-à-peu-près d’Emmanuel Macron vote pour le parti d’extrême droite arrivé en nombre à l’Assemblée nationale.

C’est arrivé ce mercredi après-midi. Les députés RN Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont obtenu respectivement 290 et 284 voix pour décrocher chacun un poste de vice-président de l’Assemblée nationale. Alors qu’il n’y a que (oui bon, « que ») 89 élus RN. La différence ? Des députés des Républicains et de LREM.