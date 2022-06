L’union de la gauche, Tours de chauffe

À Tours (Indre-et-Loire)

«T’as écrit ton discours ? » « Non, je vais le faire à l’arrache », répond-elle avant de raccrocher le téléphone. À vrai dire, Zélie n’a pas trop la tête à le faire, ce discours. Dans la voiture, la jeune écologiste a du mal à cacher sa lassitude. « Je suis lessivée par ces deux années de campagne. Je pense qu’il est temps pour moi de prendre un peu de distance avec la politique. » Zélie ? Oui, il s’agit bien de la militante EELV de notre série 20 ans, fermes, consacrée à l’engagement des jeunes. L’année passée, Zélie était candidate écologiste aux élections législatives partielles dans la troisième circonscription d’Indre-et-Loire. Mais elle a fait les frais de la Nupes, la Nouvelle Union populaire écologique et sociale : sa circonscription ne faisait pas partie des cent parts du gâteau électoral cédées aux verts par les Insoumis (lire l’épisode 3, « C’est la Nupes finaaaleu… ») et c’est Roxane Sirven qui a été investie par le parti mélenchoniste. Zélie, tout de même, s’amuse d’avoir rencontré Jean Luc Mélenchon la veille, lors de la présentation du « parlement de la Nupes » : « Il était très sympathique ! Mais en me serrant la main, il a commencé à parler à quelqu’un d’autre sans arrêter de la secouer. J’ai dû attendre qu’il la lâche. »

Une fois que nous sommes garés devant le centre Maurice-Aquilon de Loches, petite commune du sud de la Touraine peuplée d’environ 6 000 âmes, les traits du visage de Zélie s’adoucissent.