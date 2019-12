Vous avez redemandé les urgences ? Ne quittez pas…

Lorsque nous avions quitté les urgences de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis en septembre dernier, ça n’allait pas très bien. Alors, en décembre, quand nous avons recontacté quelques-uns des professionnels de santé rencontrés là-bas, en Seine-Saint-Denis, c’était en espérant du mieux. Illusion vite douchée. Oria Mezoughi, aide-soignante et médiatrice du service (lire l’épisode 4, « Oria Mezoughi court après le dialogue social » ) ressent « plutôt une forme de dégradation » depuis l’été. Cela fait maintenant plus de six mois qu’Oria et beaucoup de ses collègues se déclarent grévistes à chaque prise de service. Plus de six mois qu’ils sont malgré tout assignés à leur poste – et donc payés – , ce qui a l’avantage de rendre la grève indolore mais l’inconvénient de l’invisibiliser (lire l’épisode 1, « “Les Jours” se réveillent aux urgences »). Comme si elle pouvait se poursuivre éternellement. Selon les chiffres du collectif Inter-Urgences, 268 services faisaient grève en France au 1er décembre, contre 250 mi-septembre. Les équipes paramédicales demandent toujours la même chose : des effectifs supplémentaires, des lits d’aval, 300 euros d’augmentation. Ils n’ont rien obtenu de tout ça (lire l’épisode 9, « Le plan Buzyn se fait charcuter en AG »).



Le 16 décembre, Yasmina Kettal est en plein « atelier banderoles » quand elle nous répond au téléphone. L’infirmière dyonisienne et ses camarades du collectif Inter-Urgences ont transformé des draps en « SOS » géants, devenus l’un des signes de ralliement des hospitaliers, pour la manifestation du lendemain. Cette nouvelle journée d’action des personnels de santé, prévue de longue date, a été rattrapée par un mouvement social plus large. Leur cortège part de l’hôpital Lariboisière, dans le nord de Paris, et se termine place de la République, pour permettre à ceux qui le souhaitent – et qui ont pu atteindre la capitale – de rejoindre la manifestation contre la réforme des retraites. .