Vaccins : un coronavirus, ça mute énormément

Le soulagement aura été bref. Avec leur arrivée triomphale, un an seulement après le début de la pandémie, les vaccins à l’efficacité spectaculaire promettaient de mettre le Covid-19 au tapis. On nourrissait bien quelques inquiétudes, surtout en France, quant à l’attitude des vaccino-sceptiques qui risquaient de laisser des trous dans la couverture vaccinale… Mais l’espoir d’une sortie de crise salutaire était bien là. Puis, il y eut (et il y a toujours) ces satanés problèmes de calendrier : approvisionnement, logistique, distribution… Depuis la vaccination de Mauricette, les piqûres ne s’enchaînent pas aussi vite qu’espéré, et le taux de frustration grimpe aussi vite chez les médecins que celui des contaminations chez les patients. Mais maintenant, il y a pire : les vaccins vont devoir relever un défi posé in extremis par le virus lui-même : celui des variants.

Parfois, les usines miniatures que sont les ribosomes commettent des erreurs qui font muter le virus : nous voilà avec un variant

« Variant ». Le terme vient de rejoindre ceux de « PCR », « anosmie », « hydroxychloroquine », « cluster », « asymptomatique », « FFP2 », « hydroalcoolique » et « R0 » dans le nouveau registre naturel de nos conversations quotidiennes. Signe qu’après s’être spécialisés en épidémiologie, en immunologie et en protocoles de soins intensifs, on va tous devoir se mettre… à la génétique. Parce que voilà : un virus, ça mute énormément. Surtout un virus à ARN, comme le coronavirus.