L’ARN messager apporte des nouvelles du futur

«L’ARN messager est arrivé dans la vie de tout le monde comme un ouragan ! », constate Steve Pascolo. Lui, en revanche, a eu le temps de voir le vent se lever. Depuis plus de vingt ans, ce chercheur français travaille sur l’ARN messager synthétique – « ARNm » pour les intimes. Celui-là même qui a permis de mettre au point les tout premiers vaccins contre le Covid-19. Immunologiste, Steve Pascolo est l’un des pionniers de cette technologie : il a cofondé en 2000 la société allemande CureVac, le troisième laboratoire dans la course au vaccin, et a été le premier à mener des essais cliniques avec la molécule, dès 2003.



Avant de devenir le sujet de conversation de la fin 2020, l’ARN, infiniment moins connu que son cousin l’ADN, était complètement ignoré du grand public. L’ADN ne serait pourtant pas grand-chose sans lui. L’ADN, c’est le détenteur de l’information génétique et des « plans de construction » de tout notre organisme. Ultraprécieux, il reste protégé dans le noyau de la cellule, dont il ne sort pour ainsi dire jamais. Mais il doit pourtant faire passer ses directives à la cellule. Pour cela, il a besoin d’un messager : c’est l’ARN. Alors que l’original du code génétique – l’ADN , donc – reste au coffre, des copies – l’ARNm – en sortent. Dans le noyau, l’ADN est transcrit en ARNm, lui-même ensuite traduit en protéines, nécessaires au fonctionnement de nos cellules, grâce à toute une machinerie.