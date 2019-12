Le retour du super Herrou

La « principauté Herrou » n’est plus ce havre de paix dans la vallée de la Roya que des réfugiés hagards atteignaient après des heures à crapahuter à pied dans la montagne (lire l’épisode 1, « Bienvenue en principauté Herrou »). Sous la pression des policiers à la frontière et des gendarmes encerclant l’exploitation agricole de Cédric Herrou à Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), les migrants ont choisi d’autres voies pour passer d’Italie en France. Après deux années épuisantes d’accueil improvisé qui l’ont vu recevoir et protéger environ 2 500 personnes (il n’a jamais compté), avec des pics à 250 par jour, Cédric Herrou a basculé vers une autre activité, qui combine utopie et pragmatisme. L’éleveur de poules a créé en juillet dernier la première communauté Emmaüs paysanne de France. Différents compagnons s’y refont une santé en binant dans les champs.



Alexandru le Roumain, Yacoub le Tchadien, Yacouba l’Ivoirien, Diasson le Sénégalais, Jaff le Nigérian et Patrick le Français forment cette petite communauté qui expérimente cette nouvelle formule du « camping Herrou », au confort amélioré par des cabanes en bois avec sanitaires, toilettes sèches et cuisine commune. L’hébergement d’urgence démarré au printemps 2016 s’est achevé avec le tarissement des arrivées en 2018. Certains exilés sont ensuite restés sur place, mais leur accueil à long terme s’est révélé « compliqué », explique Cédric Herrou, 40 ans aujourd’hui : « On s’est retrouvés avec des gens assez dépressifs. Une fois qu’ils arrêtent leur parcours, les exilés voient la carapace qu’ils s’étaient construite s’ouvrir.