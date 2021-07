Un nouvel œil pour « Les Jours »

Bonjour les jouristes,



Et de 100 ! Voici le centième épisode de La vie des Jours, la série qui raconte l’actualité des Jours et accueille aujourd’hui le 23e épisode des Dessous des « Jours » où nous levons, comme chaque premier mercredi du mois, le voile sur ce qui se passe à la rédaction – dans la limite de ce qui est permis par le bon goût et la loi. Il est midi, voici les nouvelles.



Qui es-tu, Simon Lambert ? Dans la vie, il faut avoir des règles simples. La mienne : tous les dix ans, je change de vie. À 9 ans, j’arrête le foot, parce que je suis très très nul, et je me mets au rugby. Je ne marque aucun essai et je m’y casse le poignet. À 20 ans, je deviens ingénieur du son. Mes piètres talents de batteur ne me permettent pas d’envisager une carrière de rockstar, par contre je prends mon pied à faire du son et rester dans l’ombre. À 30 ans, je deviens photojournaliste. Passer d’intermittent à photographe freelance ne rassure pas trop ma mère mais tout se passe bien. Je travaille pour la presse française et je participe même au lancement d’un nouveau média indépendant que vous connaissez bien. Ce qui nous mène directement à mes 38 ans, où je prends le poste de responsable photo des Jours, à la suite de Sébastien Calvet. Me voilà donc en charge de toutes les images et illustrations du site. À moi de dénicher le bon cliché qui finira en « header » d’un épisode (la première photo qui claque !) ou de trouver le ou la bonne photographe qui pourra partir en reportage sur une nouvelle obsession. Et pour mon prochain changement de vie, vous pouvez m’envoyer vos suggestions. Grand chef suprême des Jours, qui sait ?

« Les Jours » d’été. Nous avons testé et c’est bien simple : les séries que nous vous préparons pour cet été se marient avec tout : piscine du camping, mojito sur la plage, spritz en terrasse, sandwich de randonnée, sieste de mi-journée, étape ennuyeuse du Tour de France ou farniente en votre villa des Hamptons. Nous vous les dévoilerons semaine après semaine, mais nous pouvons vous dire qu’il sera question de grosses torgnoles dans la tronche, d’une chanteuse prématurément disparue (qui n’est pas Lorie mais qui est tout de même une meilleure amie), d’une grosse, mais alors très grosse menteuse, de gilets jaunes bien vénères, de meurtres en série de personnalités particulièrement exposées, de se débarrasser d’un truc qui nous empoisonne la vie. Ainsi que du sexe des goélands de Loïc Sécheresse, mais ça vous le saviez déjà, puisque la série Chips, sex and sun a démarré samedi dernier.

Alors forcément… Forcément, toutes ces jolies choses vous donnent terriblement envie de vous abonner et ça tombe bien, car figurez-vous que, pour quelques jours encore, les deux premiers mois d’abonnement sont à 1€ seulement, alors vite, dépêchez-vous d’en profitez, ça ne va pas durer.

L’aloi des séries. Chaque année, une nouvelle série des Jours est mise au vote, choisie parmi plusieurs sujets déterminés par nos abonnés eux-mêmes. Le vote est ouvert depuis le 14 juin et vous pouvez encore voter. Voici les quatre thèmes sortis d’une bouillonnante conférence de rédaction : à vous de voter, le scrutin est bientôt clos.

Par ici la cryptomonnaie

Bitcoin, Ethereum, Cardano… Les Jours donnent le change.

Bitcoin, Ethereum, Cardano… donnent le change. Le vélo éclectique

Sous la pédale des bicyclettes électriques.

Sous la pédale des bicyclettes électriques. La rue est à nous toutes !

Enquête sur le genre dans l’espace urbain.

Enquête sur le genre dans l’espace urbain. L’arnaque, elle s’est vite répandue

Enquête sur le marketing sectaire.

Chargement…

Pour que votre vote compte. Tout le monde peut voter mais seuls les bulletins des abonné·e·s seront comptabilisés. Vous voyez ce qui vous reste à faire ? Allez, hop, hop, cliquez donc sur ce joli bouton un peu plus haut.

Si vous avez raté le début (1). Voilà un plan social dont personne ne parle alors que le nom de l’entreprise est partout dans l’espace public : Nocibé. La célèbre enseigne de parfumerie a décidé de fermer 62 de ses boutiques en France, entraînant le licenciement de 347 salariés, dans leur immense majorité des femmes. Les Jours ont donc décidé de lancer une série, Combat beauté institut, signée Lena Bjurström (déjà autrice de La traque sur Les Jours) et photographiée par Aimée Thirion. Déjà deux épisodes à lire dans cette obsession qui voit la vie de femmes basculer d’un jour à l’autre dans l’inconnu.

Si vous avez raté le début (2). Qui dit été, dit série sur le sexe. Normal, un grand classique de la presse. Qui dit série sur le sexe chez Les Jours, dit goélands. Normal. Voici Chips, sex and sun, notre feuilleton estival pour lequel le dessinateur Loïc Sécheresse a laissé ses crayons à ses goélands fétiches : premier épisode disponible ici et rendez-vous chaque samedi matin pour une tranche de rire et de chips (et de sexe).

Si vous avez raté le début (3). Vous avez connu la plume de Thierry Lévêque sur Les Jours par des sujets graves, tels que le procès des attentats contre Charlie Hebdo (Les ombres de « Charlie ») ou plus récemment sa série sur le jihadisme, L’hydre. Voici une autre facette de Thierry Lévêque : le foot. Avec l’Euro, il nous livre une enquête consacrée à l’argent du foot, intitulée Ballon d’or. Le premier épisode était consacré au foot amateur délaissée par la Fédération ; le second aux primes de match de l’équipe de France (éliminés prématurément, les pauvres enfants ne toucheront que 150 000 euros chacun) et le troisième aux stades pharaoniques construits pour les besoins de compétitions internationales et délaissés par la suite.

Le saviez-vous ? Hein, le saviez-vous que vous pouviez offrir sept jours d’abonnement aux Jours à qui vous chante ? C’est tout simple, il suffit de vous rendre ici, dans la rubrique « Offrir sept jours » de la zone « Mon compte », et d’entrer les mails de vos heureu·ses·x ami·e·s. Tant qu’on en est aux cadeaux, sachez que vous pouvez également offrir tel ou tel épisode en cliquant sur l’icône cadeau, à gauche de l’article (sur la version ordinateur) ou en haut (sur la version appli). Toujours au rayon plaisir d’offrir, joie de recevoir, ainsi que vous nous le demandiez, notre développeur Adrien Éraud a ajouté, sous chaque article, des petites flèches permettant de naviguer facilement d’un épisode à l’autre.

Les titres auxquels vous avez échappé. Il y a eu une tentative de « Canal+, balance ton sport » corrigée en « Canal+ : les sports de l’angoisse », sur le service desdits sports de ladite chaîne. Il y a eu plusieurs pistes pour le premier tour des régionales : « Abstention les yeux », « Abstention fragile », « Abstention au départ » mais nous avons finalement choisi « Scrutin sous haute abstention ». Il y a eu, pour l’épisode de Ballon d’or sur les primes de match de l’équipe de France, « Les Bleus en primes time », « Les Bleus réclament leurs primes pour l’emploi », « Rapport qualité primes » pour s’arrêter sur « Les Bleus, chasseurs de primes ». Mais celui que nous n’avons toujours pas réussi à placer, c’est, au sujet de la possible victoire du Rassemblement national en Paca, « Nazis du Sud-Est ». Ça viendra peut-être.

Bon été à vous et la suite au prochain numéro.

Les Jours