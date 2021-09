Oui, oui, oui, « Les dessous des “Jours” » ont pris des vacances vous privant de l’édition du premier mercredi d’août. Mais c’est pour mieux revenir en ce mercredi 1er septembre alors que sonne la sirène mensuelle : il est midi, voici les dernières nouvelles des Jours.



Vous avez décidé. Le 14 juin étaient mises au vote des abonné·e·s quatre idées de nouvelles séries (lire l’épisode 99, « La prochaine série des “Jours” ? Vous décidez ! ») : la cryptomonnaie, le vélo électrique, le genre dans l’espace urbain et le marketing sectaire. Et la question a été vite répondue puisque c’est ce dernier thème que vous avez placé en tête des votes (30,5 %), devant la cryptomonnaie (29,5 %), le genre dans l’espace urbain (22,3 %) et le biclou électrique (17,7 %). À nous, désormais, de trouver la façon dont nous allons transformer le vote en série, mais nous avons déjà notre petite idée… Rendez-vous bientôt.

Si vous avez raté l’été (1). Anticipant une météo plus propice à la lecture qu’au farniente, Les Jours ont lancé un bon paquet de séries d’été, dont certaines ne sont pas encore terminées : c’est ce qu’on appelle l’été indien. Classique de l’été, on a eu du sexe, oui, mais à la sauce Les Jours, à savoir avec les goélands de Loïc Sécheresse qui n’ont cessé pendant deux mois d’attaquer le gouvernement en piqué. C’était Chips, sex and sun et rassurez-vous, Alerte Sécheresse, la série habituelle de Loïc Sécheresse revient dès ce samedi.

Si vous avez raté l’été (2). Le premier épisode est en accès libre ici et d’autres sont encore à venir dans notre série Amy pour la vie, dans laquelle Sophian Fanen retrace la vie tragique de cette météorite de la chanson britannique : Amy Winehouse. Ce superbe travail (oui, on est modestes) accompagne également un partenariat avec France Culture puisque Sophian Fanen a également signé deux émissions à écouter ici.

Si vous avez raté l’été (3). Après Les plastiqueurs l’été dernier, Dorothée Moisan nous propose une nouvelle saison consacrée à traquer le plastique dans notre quotidien, depuis les couches des enfants jusqu’au dentifrice. C’est Ma vie sans plastique, dont le premier épisode est à découvrir ici gratuitement.

Si vous avez raté l’été (4). Un thriller estival oui, mais en se cultivant : voilà une mission pour Corentin Sellin. C’est Meurtres à la Maison-Blanche, une plongée historique pour raconter ceux (et celles aussi) qui ont voulu tuer – et parfois réussi – le président des États-Unis. Là, nous en sommes à l’épisode 4 évoquant un certain 22 novembre 1963 à Dallas…

Si vous avez raté l’été (5). C’est l’été, on va au bal et on se bagarre. Normal, quoi. Eh bien oui, il y a de quoi en faire une série des Jours : c’est Yann Levy – dont la rumeur dit qu’il aurait été mêlé lui-même à quelques accrochages – qui s’y colle avec Bagarre, une obsession qui démonte les clichés politiques et médiatiques sur les bandes de jeunes, des clichés qui remontent… au début du siècle dernier.

Si vous avez raté l’été (6). « Monsieur le Président… » est une série particulière : il s’agit des doléances écrites par les Français à l’invite d’Emmanuel Macron après le mouvement des gilets jaunes. Après bien des péripéties racontées dans le premier épisode signé Nicolas Cori pour simplement obtenir ces textes, nous avons sélectionné des dizaines de doléances à lire ici en accès libre.

Si vous avez raté l’été (7). Oui, oui, sept séries d’été, on vous soigne… Celle-ci a démarré cet été mais va se poursuivre jusqu’à l’automne : La mythomane du Bataclan. Il s’agit d’une adaptation de l’enquête d’Alexandre Kauffmann du même nom parue aux Éditions Goutte d’Or : une femme, « Flo Kitty », s’immisce dans une association de rescapés des attentats du 13 Novembre et peu à peu le doute naît… Une série illustrée par Camille Ulrich pour Les Jours et dont le premier épisode est à lire gratuitement ici.

Si vous avez raté le début. Du Bataclan aussi, il sera évidemment beaucoup question dans Vendredi 13 : Lola Breton (Jacques Rançon, de sang froid) et Thierry Lévêque (Les ombres de « Charlie », L’hydre…) vont raconter le procès des attentats de novembre 2015 à Paris. Une série et un procès au long cours (huit mois d’audience prévus) qui s’entame par une enquête de Lola Breton sur les préparatifs des attentats.

Et aussi… Au menu des semaines à venir, il sera question d’une flambée de violences, d’un sacré usurpateur, d’une course à l’échalote verte… Et de bien d’autres choses encore. Le seul moyen de ne rater aucune de nos séries à venir ni aucune de nos séries estivales, c’est de vous abonner aux Jours : la bonne résolution de rentrée à 1 euro le premier mois, et plus facile à tenir qu’un abonnement à une salle de sport (et les deux ne sont pas incompatibles).

Et sinon. Aux jouristes qui ont suivi la saga du guacamole moisissant dans le frigo des Jours (lire notamment les épisodes 9 et 10), sachez que nous avons un nouveau réfrigérateur, beaucoup plus grand (et d’un magnifique rouge Les Jours), permettant donc de faire moisir beaucoup plus de guacamole.



Les titres auxquels vous avez échappé. Quelques jours après la mort de Jacob Desvarieux, de Kassav’, un hommage a failli lui être rendu dans un « Journal de reredéconfinement » tout occupé par l’épidémie de Covid aux Antilles : « Vaksin la sé sel médikaman nou ni ». Et puis nous avons choisi de faire plus sobre. L’épisode 6 d’Amy pour la vie, notamment consacré à sa descente alcoolique, s’est longtemps intitulé « La cuite en avant » jusqu’à ce qu’on se dise que non, ce n’était décidément pas de bon goût. Une fois trouvé le titre de l’épisode 5 de Ma vie sans plastique, « Plastique, voulez-vous vous doucher avec moi, ce soir ? », forcément, c’est un océan de vannes qui s’est ouvert, depuis « Le plastique en tient une douche » jusqu’à « Plastique, douche pas mon pote ! » Enfin, pour l’épisode de La fin du monde consacré au rapport du Giec, vous avez échappé à « Elle voulait danser le Giec ». En revanche, celui-ci, vous n’y avez pas échappé : « Terre. Brûlée. » Oh, on vous a mis du Sardou dans la tête pour toute la journée ? Vraiment désolés.

Bon mois de septembre à vous et la suite au prochain numéro.



