Je suis Isabelle Roberts, présidente des Jours, et je viens vous parler de la nouvelle campagne que nous allons lanc… Non, ne partez pas ! Car cette campagne va vous étonner, juré : il est question d’information gratuite. Et même de séries des Jours mises entièrement en accès libre. Si, si… Aux Jours, nous avons une conviction : pour être indépendante, l’information doit être payante. Un média ne doit vivre que de ses abonnés et abonnées, et l’information gratuite a un prix, celui de la publicité, de ses propriétaires industriels, des subventions… Pourtant, des millions de gens doivent s’en contenter, simplement parce que leurs moyens financiers sont limités.

Si vous lisez ce texte, c’est que vous êtes ou avez été abonné·e des Jours, ou que vous nous suivez ou que, tout simplement, vous aimez l’information indépendante et approfondie. Vous savez qu’elle ne peut être garantie que par l’indépendance économique de celles et ceux qui la produisent.

Combien de fois nous avez-vous dit : « Cette information est d’intérêt général, il faudrait qu’elle soit gratuite » ?

Le modèle des Jours, qui consiste à réserver la lecture des articles aux abonné·e·s, a la vertu de rendre très claire la contribution des lectrices et des lecteurs à la production journalistique. C’est en effet le prix du journalisme des Jours, qui emploient des journalistes professionnels pour enquêter, écrire, photographier, relire, corriger, éditer. Il a en revanche l’inconvénient de laisser de côté toutes celles et tous ceux qui n’ont pas les moyens de cette contribution. Combien de fois avons-nous été interpellés sur les réseaux sociaux sur le mode « cette information est d’intérêt général, il faudrait qu’elle soit gratuite » ? Par ailleurs, nous constatons, au fur et à mesure que la crise sanitaire s’éloigne et que la crise économique s’amplifie, que certain·e·s de nos abonné·e·s n’ont plus les moyens et sont contraint·e·s de se désabonner.

Cette diffusion réservée à une audience fidèle et engagée (et qui peut se le permettre) crée une frustration chez nos potentiel·le·s lectrices et lecteurs et chez nous, Les Jours, tant l’information a davantage de valeur qu’elle est partagée, diffusée, répandue.

À vous de décider quelle série doit absolument toucher le plus grand nombre

C’est pourquoi, désormais, vous pouvez contribuer à rendre accessibles Les Jours au plus grand nombre. Comment ? En vous abonnant et en choisissant une série des Jours à mettre en accès libre. Parmi une sélection, à vous de décider quelle série doit absolument toucher le plus grand nombre parce qu’il est urgent de la partager. Découvrez vite les séries concernées en cliquant ci-dessous :

Ainsi, vous contribuerez à l’indépendance et la pérennité des Jours tout en permettant à un plus grand nombre de personnes d’y avoir accès. L’année dernière, grâce à une précédente campagne d’abonnements, grâce à vous, nous avons atteint l’équilibre financier (lire l’épisode 84), mais il est précaire. Plus d’abonné·e·s, c’est plus de séries, c’est plus de salarié·e·s, Et ainsi, vous contribuerez à rendre lisible par toutes et tous une partie de cette information de qualité.

Il y a toujours quelqu’un qui paye pour l’information gratuite. Et si, pour changer, c’était vous ?