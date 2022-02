Nos enquêtes dans les coulisses du pouvoir enfin en BD

Vous n’allez pas voter pour eux. Quelle que soit l’élection, aucun bulletin de vote ne porte jamais leur nom. Pourtant, leur pouvoir est colossal. « Eux » ? Ils sont lobbyistes, communicants, conseillers. Leur mission ? Influencer les élus, amender les textes de lois, orienter les discours et façonner l’action publique. Le tout dans l’ombre, toujours dans l’ombre. Armement, nucléaire, pesticides, banques… Il n’est aucun dossier sensible qui ne porte leur patte. Souvent passés par une grande école – HEC , Sciences-Po, Polytechnique, l’ENA … — , ils ont rejoint un fleuron du privé après avoir fréquenté un grand corps d’État. Ou vice versa, car ils ont le goût des allers-retours et du mélange des genres. De quoi susciter la défiance des citoyens vis-à-vis des élites.

Pourtant, le rôle et les pratiques de ces rouages discrets de la décision publique restent mal connus. Depuis plus de cinq ans, la journaliste des Jours Aurore Gorius pousse les portes, arpente les couloirs des lieux de pouvoir et travaille infatigablement à mettre en lumière ce qui s’y joue.

« Les Jours » et « La Revue Dessinée » s’unissent pour l’adaptation en bande dessinée de cette œuvre de salubrité publique

Au fil des années, elle a amassé une somme considérable d’informations qui dressent un panorama peu reluisant des coulisses du pouvoir, à retrouver dans ses différentes séries : Les communicants, Les lobbyistes, Les conseillers. En janvier 2020, les enquêtes d’Aurore Gorius ont été couronnées du prix « éthique » de l’association Anticor (lire l’épisode 64, « Un prix “éthique” d’Anticor pour Aurore Gorius »).

La Revue Dessinée et Les Jours ont décidé de s’unir pour vous proposer À l’oreille des politiques, l’adaptation en trois bandes dessinées de cette œuvre de salubrité publique, sous le trait précis et inspiré du dessinateur Vincent Sorel, auxquelles viennent s’ajouter des grandes fresques, consacrées aux lieux de pouvoir, signées Vincent Mahé.



À l’approche des échéances électorales de 2022, ce travail est pour la première fois réuni dans un numéro unique de soixante pages d’enquête en bandes dessinées. De quoi donner à voir la course au palais présidentiel et aux bancs de l’Assemblée sous un autre jour, avec le dessin comme allié pour dissiper l’opacité.