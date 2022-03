Pas de panique : la sirène que vous venez d’entendre est là, comme chaque premier mercredi du mois, pour annoncer la nouvelle édition des « Dessous des “Jours” » avec toutes les infos fraîches en direct de la rédaction.



Nouvelle home, nouvelle appli. Les développeurs des Jours Adrien Eraud et Cécilia Haentjens ont encore frappé : l’appli des Jours vient de faire peau neuve pour intégrer la page d’accueil déjà en fonction sur le site (lire l’épisode 107, « En 2022, des jeunes et des vœux ») et – certes , nous ne sommes peut-être pas super objectifs – c’est quand même très beau. Outre les derniers épisodes publiés, la page d’accueil propose plusieurs sélections de séries plus anciennes mais toujours d’actualité ; elle met en avant certains articles particulièrement marquants ainsi que des personnages de différentes obsessions rassemblés autour d’une thématique. Cette nouveauté, qui donne un meilleur aperçu du très riche contenu des Jours, s’accompagne d’une autre dont votre pouce ne va tarder à nous remercier : la navigation se fait désormais par une barre située en bas de l’écran, évitant à votre pauvre doigt une tendinite carabinée. Et cette barre permet d’accéder directement à vos lectures en cours, aux obsessions que vous suivez, aux podcasts, ainsi qu’à la recherche et aux réglages. D’ailleurs, sur ce dernier point, vous nous l’avez demandé, nous l’avons fait : on peut désormais modifier la taille du texte afin d’apaiser ses yeux. À télécharger (gratuitement) sur l’App Store ou sur Google Play Store.

Vous faites « Les Jours ». Beaucoup de nouveautés sur la forme, beaucoup de nouveautés sur le fond sur Les Jours en ce moment. Malgré la période bouleversée que nous vivons, Les Jours continuent d’inventer, d’innover. Que ce soit dans le journalisme, avec Ukraine, la guerre de Poutine, la nouvelle série consacrée au conflit déclenché par la Russie, et toutes les nouvelles séries dont nous allons vous parler dans cette newsletter. Ou que ce soit dans les nouveaux formats que nous vous proposons. En ces temps troublés, il est plus que jamais nécessaire d’avoir des médias indépendants, détenus par les lecteurs, les lectrices et les journalistes, sans pub ni pressions d’où qu’elles viennent. Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien, alors abonnez-vous, réabonnez-vous. Et si vous l’êtes déjà (bravo, surtout restez-le !), vous pouvez faire un don. Promis, nous vous rembourserons en bon journalisme.

« Les Jours » ont une case en plus. Les Jours en papier, ça existe : voici un hors-série conçu par La Revue Dessinée et Les Jours où notre journaliste Aurore Gorius enquête, accompagnée des dessins de Vincent Sorel et de Vincent Mahé. À l’oreille des politiques – c’est le titre de cet ouvrage de 144 pages – rassemble en BD plusieurs enquêtes d’Aurore Gorius qui, depuis des années, travaille à éclairer les coulisses du pouvoir, qu’il soit politique, économique… ou les deux, dans les séries Les communicants, Les lobbyistes et Les conseillers. Vous repérerez À l’oreille des politiques en librairie et en magasins Relay à sa belle couverture jaune et bleue dessinée par Dugudus. 17 euros, et pas un de plus.

Si vous avez raté le début. Trente-cinq ans après, le code génétique XY 16.17.16.17.7.9.3 a parlé, mais trop tard : celui qui le porte venait de se suicider en apprenant sa convocation à la police judiciaire de Montpellier pour y être interrogé et se soumettre à un test ADN. « Je reconnais être un grand criminel qui a commis des faits impardonnables jusqu’à la fin des années 1990 », a-t-il écrit dans une lettre posthume : il était « Le Grêlé », du nom de ce tueur en série que la police traquait depuis 1986. Après une première saison, Patricia Tourancheau signe une nouvelle série, Le Grêlé, affaire classée, à lire dès maintenant sur Les Jours et dès le vendredi 4 mars en librairie, dans le livre Le Grêlé, le tueur était un flic, aux éditions du Seuil.

Si vous avez raté le début (2). Une défiance maximale, une droite consciencieusement dégommée par Emmanuel Macron, une gauche éparpillée façon puzzle, une crise sanitaire qui n’arrange rien et désormais une guerre : elle est pas gagnée, la campagne électorale pour l’élection présidentielle… Comment les candidats tentent-ils de mobiliser les foules ? C’est ce que raconte, glissée dans les coulisses des meetings et des staffs, Aurore Gorius dans sa nouvelle série, En rase campagne, dont le premier épisode est à lire ici, accompagné des photos d’Adrienne Surprenant.

Si vous avez raté le début (3). « Siamo tutti antifascisti ! » Le cri résonne régulièrement dans les manifestations et se fait même de plus en plus entendre dans une France où Marine Le Pen et Éric Zemmour cumulent 30 % des intentions de vote. Derrière les préjugés qui voient des cagoulés venir tout casser en manif se dresse une jeunesse révoltée, au turbin comme jamais face à la montée de l’extrême droite. Dans Les antifas contre-attaquent, Jeanne Casez se glisse dans le cortège des antifascistes qui cherchent à renouveler le combat – une nouvelle série photographiée par Yann Levy.

À l’écoute de « Vendredi 13 ». En plus du podcast Le making of des « Jours » (et d’un autre dont on vous parle ci-après), Pauline Paillassa a lancé « Vendredi 13 », le podcast où, chaque mois, elle interroge nos journalistes Lola Breton et Thierry Lévêque : ils assistent chaque jour au procès des attentats du 13 Novembre et, dans ce nouveau podcast toujours en accès libre, s’arrêtent sur les temps forts des audiences.

Appel à témoins. Pour un nouveau podcast à venir sur Les Jours, notre journaliste Pauline Paillassa est donc à la recherche de personnes qui ont changé de nom de famille ou qui ont lancé les démarches pour le faire, quelle qu’en soit la raison (attention : nous cherchons des personnes qui ont changé ou vont changer de nom, pas de prénom !). Vous pouvez écrire à [email protected] Merci beaucoup !

Les titres auxquels vous avez échappé. C’est l’épisode 4 des Garriberts battent la campagne consacré à la stratégie développée par Marine Le Pen afin d’attendrir le cœur des électeurs à coups de larmes et de chatons qui a suscité le plus de titres pourris ce mois-ci. Avant d’en arriver au sobre ​​« La larmisation de Marine Le Pen », on a eu droit à une référence de très mauvais goût au souci oculaire de son père Jean-Marie (« L’œil mouillé de Marine Le Pen »), à un jeu de mots assez tentant (« Marine Le Pen, la drague chouine ») ainsi qu’à l’étalage de notre culture musicale : « Ma rine and the chouine . »

