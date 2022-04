Hululant à midi pile de concert avec la sirène du premier mercredi du mois, voici « Les dessous des “Jours” », la newsletter qui vous donne les dernières nouvelles de la rédaction.

Venez faire un (premier) tour. Tiens, ça faisait longtemps : un épisode en direct ! Ce dimanche 10 avril à partir de 18 heures, toute la rédaction vous donne rendez-vous sur Les Jours pour un épisode en direct du premier tour de la présidentielle. Aux manettes du live, Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts – pour les résultats et les mines déconfites – accompagnés de nos journalistes installé·e·s dans des points stratégiques de la soirée afin d’alimenter un grand récit de ce premier tour. À noter, le dessinateur Loïc Sécheresse sera également parmi nous pour saisir de son trait les résultats de ce 10 avril, en direct. Enfin, sachez que, pour l’occasion, nos développeur·se·s Adrien Éraud et Cécilia Haentjens ont totalement revu le format de notre live. Il sera tout beau, tout propre, tout neuf !

Mais d’ici-là… Il va bien falloir trouver un nom à glisser dans l’urne. Peut-être nos séries lancées pour la présidentielle vous y aideront. A minima, elles vous aideront à savoir pour qui ne pas voter – suivez notre regard vers l’extrême droite et tout particulièrement Éric Zemmour, héros involontaire de notre série Infiltré chez Zemmour. Pendant près de quatre mois, notre journaliste Pierre Bafoil s’est infiltré dans les équipes de campagne du candidat d’extrême droite : au sein de la cellule chargée de récolter des parrainages de maires, dans les séances de tractage, mais aussi dans les rencontres, les soirées de Reconquête. Et ce qu’il y a trouvé n’est pas joli-joli, notamment des policiers en civil qui assurent le service d’ordre du candidat ou une conseillère diplomatique pro-Poutine.

Comme son nom l’indique, En rase campagne, signée Aurore Gorius, raconte la façon dont les partis se démènent pour attirer les citoyens aux urnes et Leur opinion est faite, avec Alexandre Léchenet, dézingue les sondages. 20 ans, fermes, par Alexandre Bourasseau, explore ce qui se trame dans le cerveau citoyen des jeunes – c’est en pleine ébullition. Et avec Les antifas contre-attaquent, Jeanne Casez raconte celles et ceux qui veulent en découdre avec l’extrême droite. Pour mieux connaître deux des figures de gauche, nous avons inauguré un nouveau type de séries, en trois épisodes et trois épisodes seulement, consacrées à dresser le portrait de Yannick Jadot (Sur le chemin de l’écolo, par Cécile Cazenave) et Anne Hidalgo (Changer d’avis, par Nicolas Cori). Pour ceux qui se demandent comment Valérie Pécresse est arrivée là, la série Au fond, à droite, enlevée par Pierre Carey, s’impose. Pour ceux qui cherchent encore une raison à tout ça, la saison 2 d’Idées fixes, par Nicolas Cori, se penche sur certaines idées qui ont traversé la campagne (si, si, il y en a eu…). Enfin, puisque c’est bon de rire parfois, même de cette présidentielle déprimante, il y a Les Garriberts battent la campagne – et l’indispensable « Assistant rigolatoire » créé dans le labo des Jours, cliquez, vous allez voir.

Non mais quand même ! Vous avez vu toutes les séries qu’on vient de vous énumérer ? Pas mal quand même pour un média encore jeune : nous avons désormais dépassé les 200 séries en six années d’existence et il ne tient qu’à vous que ça continue. Nous ne cessons de le dire mais nous ne vivons que des abonnements, rien d’autre, alors aidez-nous à poursuivre le combat en devenant jouriste à votre tour.

Le printemps des médias indés. Voilà d’ailleurs une belle initiative : Canard PC, magazine spécialisé dans les jeux vidéo, nous a proposé de nous joindre à une opération menée conjointement avec Arrêt sur images et Brief Science. Il s’agit de s’abonner soit à tous les titres, soit à deux d’entre eux : ce « printemps des médias indés » se déroule très bien puisque le premier objectif a été rapidement atteint mais continuez, continuez ! Ça se passe sur Ulule et les ristournes atteignent jusqu’à 40 % pour s’offrir la crème de la presse indépendante.

Si vous avez raté le début (1). Une guerre est venue mettre sens dessus dessous une campagne présidentielle de toute façon mal emmanchée. Nous la racontons dans Ukraine, la guerre de Poutine, une série à plusieurs voix pour tenter de comprendre ce qui se joue. Elle a démarré avec une analyse de la chercheuse Anna Colin Lebedev, qui remonte aux sources de la résistance ukrainienne et s’est notamment poursuivie avec des reportages de Stéphane Kenech, accompagné de la photographe Adrienne Surprenant, d’abord en Pologne, puis en Ukraine où ils ont pu rencontrer des combattants étrangers, se rendre dans un village en plein effort de guerre ou, dans la région d’Odessa, auprès des agriculteurs. D’autres reportages arrivent très bientôt.

Si vous avez raté le début (2). Pour la première fois en France, des anciens dirigeants de Deliveroo ont été jugés au pénal pour « travail dissimulé » : l’occasion pour Les Jours – qui avaient déjà abordé la question de l’ubérisation du travail dans À l’avant des berlines – de lancer Deliveroo, la lutte des courses, où Clara Martot raconte cette nouvelle classe de travailleurs. Quatre épisodes ont déjà été publiés, d’autres arrivent, livrés à votre domicile (merci d’avance pour le pourboire).

Si vous avez raté le début (3). Des antivax, des fachos, des chamanes, des médecins suspendus… Bienvenue dans la tête de Thibaut Schepman et sa nouvelle série intitulée Conspiration ! L’épidémie à rallonge de Covid-19 a favorisé les conseils médicaux bidon et les théories conspirationnistes, les achats de compléments alimentaires chelous et l’émergence de charlatans poreux aux thèses de l’extrême droite. Que se passe-t-il quand on mélange Francis Lalanne, de la sauge officinale et des idées très rances ? Vous le saurez en lisant Conspiration, qui démarre avec une info Les Jours : des médecins suspendus prescrivent en toute illégalité des traitements bidon. Et ça ne fait que commencer…

Les titres auxquels vous avez échappé. La série sur le procès des dirigeants de Deliveroo aurait pu finir comme un livreur harassé par trop de travail : dans le fossé, avec un titre tel que « Liberoo, Deliveroo » (oh non, ne nous dites pas que vous l’avez dans la tête…) ou « Deliveroo-nous du mal ». Celle tout juste entamée par Thibaut Schepman s’est aventurée sur des terrains glissants : « Les dingodossiers », « Zinzinologie », « L’espace des zinzins »… On est d’accord : Conspiration, ce sera très bien.