Mais non, vous ne vous trompez pas : au moment où retentit la sirène comme chaque premier mercredi du mois, c’est la livraison mensuelle des « Dessous des “Jours” » qui vous raconte tout des coulisses de votre média préféré. Avec, pour ce mercredi, une édition spéciale consacrée à la conférence de rédaction des jouristes et aux sujets qu’ils et elles ont sélectionnés pour les soumettre à vos votes.



« J’ai été croque-mort, mais sur mon contrat de travail, j’étais officiellement “porteur auxiliaire”. » Voilà le genre de confession que l’on peut entendre à la conférence de rédaction des jouristes, autant dire qu’on se marre bien. C’était mardi 28 juin et c’est devenu une tradition : chaque année, Les Jours mettent au vote de leurs abonné·e·s des sujets issus d’une conférence de rédaction qui réunit membres de la Société des amis des Jours (les lecteurs actionnaires) et les jouristes les plus fidèles. Une tradition certes encore jeune puisqu’elle remonte aux débuts des Jours, et même un peu avant : le tout premier vote a eu lieu lors du crowdfunding qui a permis le lancement de votre site d’information en 2015. C’est alors les séries Les communicants d’Aurore Gorius et Good com, bad COP par Nicolas Cori qui étaient sorties des urnes. Dans les années qui ont suivi, ce vote des abonné·e·s a fait naître Il faut sauver le soldat Maya par Cécile Cazenave, Du cargo au frigo de Thibaut Schepman et, en 2021, L’arnaque, elle est vite répandue, l’enquête sur le marketing sectaire de Marjolaine Koch et Timothée de Rauglaudre.

Et en 2022, alors ? Les idées ont fusé, que ce soit lors de la conférence de rédaction ou par écrit pour celles et ceux qui ne pouvaient pas être là. On a parlé avortement, députés RN, influenceurs, on a parlé des arbres, des hôpitaux, des dents, de la santé mentale, des voitures, des prisons et de la mort – d’où le coming-out de croque-mort. Chacun est venu avec ses idées, a rebondi sur celles des autres, certains sujets ont été écartés parce que trop vastes, d’autres parce qu’ils sont déjà dans les tuyaux des Jours, et à la fin, on a voté à main levée pour le choix final des sujets qui sont… roulement de tambour…



Et maintenant voici les sujets soumis au vote :



« Les Jours » en prison

Enquête sur l’univers carcéral et ses scandales

L’avortement, un droit garanti à vie ?

L’exemple des États-Unis a montré à quel point ce droit est fragile. Et en France ?

Trafic d’influenceurs

Enquête sur les influenceurs et leur business

Mon psy va craquer

Enquête sur la santé mentale Pompes à fric funèbres

Enquête sur le business de la mort



Bon mois de juillet à vous.

