Qui es-tu, jouriste ?

Qui êtes vous, jouristes ? Qu’attendez-vous d’un média ? Qu’attendez-vous des Jours ? Vous êtes près de 1 000 à avoir répondu à notre grande enquête et nous vous en remercions : c’est important pour un média d’écouter les attentes de ses lectrices et lecteurs, de savoir qui vous êtes et ce que vous avez dans le ventre ! Surtout en période de campagne, comme c’est le cas pour Les Jours en ce moment – d’ailleurs , si vous n’êtes pas ou plus abonné·e aux Jours, dépêchez-vous, la campagne se termine ce vendredi à minuit. Et vous allez voir dans ce miroir que nous avons tendu à nos lectrices et lecteurs que vous allez avoir envie de leur ressembler !

Qui êtes-vous ?

Comme pour les précédentes éditions de notre enquête, ce sont très majoritairement des abonnées et abonnés qui ont répondu (76 %). Et même des lectrices et lecteurs assidus, car vous êtes plus de 80 % à vous être connecté aux Jours au cours des sept derniers jours.

Vous êtes urbains, souvent habitants de la région parisienne (61 % d’entre vous vivez en centre-ville, 38 % êtes Franciliens, 12 % installés en Auvergne-Rhône-Alpes, les autres régions étant toutes à moins de 6 %).

Dans cette enquête, nous ne vous avons pas demandé votre âge, mais l’échantillon est représentatif de ce que nous savons déjà : les jouristes ont majoritairement moins de 35 ans et sont à égalité des femmes et des hommes, un profil rare dans la presse – même en ligne – où le lectorat est généralement âgé et masculin (mais on prend tout le monde !). Ainsi, 51 % des répondants sont étudiants ou dans la vie active depuis moins de vingt ans, et nous avons 13 % de retraités qui nous lisent.

Vous vous déplacez à une très large majorité (70 %) à pied, à vélo ou en transports en commun et notre pauvre planète vous dit merci.

Plus de 70 % d’entre vous êtes abonné·e·s à un ou plusieurs médias. Vous êtes même 30 % à dépenser plus de 20 euros par mois pour lire la presse et vous informer. Parmi les titres les plus fréquemment cités, un peloton de tête de six médias se détache clairement : Mediapart, Le Monde, Libération, Canard PC, Arrêt sur images et Le Monde diplomatique. Bravo, vous avez de saines lectures !

Qu’attendez-vous d’un bon média ?

Vous aimez qu’on vous surprenne : plus de 50 % d’entre vous déclarez attendre d’un bon média des sujets dont vous ignoriez l’existence ou l’importance, et des enquêtes riches, profondes et exclusives. Vous voulez ensuite des sujets qui ont de l’impact dans la société et le débat public. En revanche, approfondir des sujets déjà connus, ou le soin apporté à la présentation et à l’orthographe, ne sont essentiels que pour un tiers d’entre vous. Et bien imaginé ceux que seré un média sens attenssion à la prézentassion et a l’ortograf et on en reuparle…

Qu’est-ce qui vous donne confiance dans un média ?

L’indépendance vis-à-vis d’un actionnaire est pour vous un critère essentiel de la confiance dans un média. Ça tombe drôlement bien ça, dites donc, parce que, vous le savez, c’est le cas des Jours… Vous dites ensuite préférer un média dont l’engagement et les valeurs sont proches des vôtres, et ce, devant l’absence de publicité (un critère tout de même essentiel pour plus de 50 % des répondants).

Quels formats journalistiques pour bien comprendre un sujet ?

Ah mais ça par exemple ! Le format journalistique qui vous semble le plus efficace pour comprendre un sujet est… tadam… la série d’articles, et ce, pour les trois quarts d’entre vous. Heureusement que c’est la spécialité d’un certain média, n’est-ce pas ? Vous plébiscitez aussi le podcast, et ça tombe bien aussi, puisque que c’est un format que nous développons sur Les Jours, avec, par exemple la série en podcast Le nom des gens. Les émissions en vidéo sont également citées pour approfondir certains sujets avec des intervenants pertinents. Mais surtout, vous demandez plus d’infographies et de datavisualisation sur Les Jours (37 % trouvent qu’il n’y en a pas assez). C’est noté, à vos ordres !

Quelles sont vos habitudes de consultation de l’actu ?

Un tiers d’entre vous commence sa journée d’actualité avec la radio. Vous êtes un quart à faire le tour des unes de vos médias préférés et un quart aussi à commencer par Twitter. Les newsletters et les notifications sur le smartphone viennent ensuite. Les autres entrées proposées (Facebook, journal papier, Google News…) sont plutôt à la marge, à moins de 5 % chacune. Dans les réponses « autres » que nous avions honteusement oublié de proposer : on retrouve les flux RSS et la télévision.

Vos sujets préférés ?

C’était le gros morceau de l’enquête. Un grand formulaire avec des tas de propositions de sujets, et pour chacun cette double question : est-ce que c’est important ? Est-ce que c’est intéressant ? Quelques tendances hyper claires : l’état de la planète vous importe et vous passionne. Nous aussi, ça tombe bien. Vous estimez aussi que les questions de sexisme et de discrimination sont essentielles au débat public. Là encore, nous sommes d’accord. Enfin, les sujets internationaux, de guerre et de géopolitique remportent également vos suffrages. Bon, et puis il y a ces sujets pour lesquels vous n’avez pas osé dire votre intérêt et pourtant on sait qu’ils sont très lus, ne faites pas semblant, ce sont les faits divers et les histoires de police !

Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?

Nous allons continuer d’éplucher toutes les réponses libres – et on peut vous dire que ça fait du boulot ! – pour en tirer les enseignements qui vont nous permettre de faire évoluer Les Jours en essayant de répondre au mieux à vos attentes. Le but ultime des Jours est de vivre par et pour nos lectrices et lecteurs, pour cela nous avons besoin de plus d’abonné·e·s. Notre campagne se termine ce vendredi à minuit : si vous n’êtes pas ou plus abonné·e, c’est le moment.

Si vous êtes déjà abonné·e, vous pouvez aussi nous aider en faisant découvrir Les Jours, en offrant un abonnement ou en faisant un don (défiscalisé à 66%) pour que ce journalisme indépendant, tenace et sans publicité se poursuive.