Bonne année pleine de « Jours »

Et le gagnant est… Pas question pour Les Jours de céder à la facilité des tops de fin d’année, non non, pas question… En exclusivité mondiale, Les Jours vous offrent donc le top de début janvier ! Alors, alors, alors, quels sont les articles de 2022 qui ont été les plus lus par nos abonné·e·s ? Vous êtes cohérents, car, en tête arrive l’épisode 1 de l’obsession issue du vote des lectrices et des lecteurs, L’arnaque, elle est vite répandue, par Marjolaine Koch et Timothée de Rauglaudre. Il y est question d’un jeune homme en costume sur une vidéo virale, porte d’entrée vers les arnaques pyramidales à la limite de la secte, généralement à base de trading et de cryptomonnaies, qui sévissent en ligne. Numéro 2, un des événements de l’année sur Les Jours : l’épisode 1 de l’enquête en immersion de Pierre Bafoil dans les entrailles de la Zemmourie : Infiltré chez Zemmour. Indispensable, même avec le recul, pour comprendre celui qui, malgré ses 7 % à la présidentielle, a largement contribué à répandre les idées d’extrême droite en France. En troisième position, une des obsessions les plus lues de l’année, Conspiration, l’enquête de Thibaut Schepman dans la nébuleuse conspis-gourous-fachos et son épisode 1 où il est question de médecins suspendus qui prescrivent via des plateformes des traitements bidon contre le Covid… Également parmi les séries les plus lues de 2022, Les ensoutanés, l’enquête de Timothée de Rauglaudre au sein d’une communauté catholique résolument conservatrice, les Saint-Martin, dont l’épisode 1 arrive huitième des articles les plus lus de l’année. Enfin, un grand bravo à nos champions Cyril Hanouna et Vincent Bolloré. Le premier occupe pas moins de trois places dans ce top avec le premier volet de l’enquête de la chercheuse du CNRS Claire Sécail montrant la surreprésentation d’Éric Zemmour dans ses émissions (en 6e position) et le deuxième volet en forme d’interview (en 4e position). Épisode qui correspondait avec un sens du timing parfait de la part de Cyril Hanouna à l’altercation avec Louis Boyard, laquelle altercation a donné lieu à un épisode de L’empire qui arrive en 7e position des épisodes les plus lus de 2022 : un système bien huilé. Quant à Vincent Bolloré, sa reprise en main violente de Paris Match avec la une sur l’ultraconservateur cardinal Sarah qu’il a imposée à l’hebdo, puis sa conséquence, le licenciement de Bruno Jeudy qui avait pris la tête de la fronde lui valent respectivement la 9e et la 5e place dans la série L’héritier. L’ensemble de ces méfaits hanouno-bolloréens narrés par Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts. On n’ose dire : encore.

Si vous avez raté le début (1)… Pas un journaliste sur place et une situation chaque jour plus dramatique avec, selon les différentes sources, quelque 500 victimes de la répression des manifestations en Iran depuis la mort de Mahsa Jina Amini, auxquelles s’ajoutent celles des exécutions. Nous avons réussi à entrer en contact avec une habitante de Téhéran, francophone, pour qu’elle témoigne de ce que subit la population iranienne et fasse entendre un écho de la révolte au-delà des frontières. La série s’appelle Ici Téhéran et notre témoin a choisi le pseudonyme de « Mahsa » – nous ne pouvons bien sûr en dire plus pour préserver sa sécurité.



Si vous avez raté le début (2)… C’est notre directeur adjoint de la rédaction François Meurisse qui a repéré l’enquête de Reeves Wiedeman dans le New York Magazine : l’histoire vraie derrière la série de Netflix The Watcher ou comment le rêve immobilier d’une famille du New Jersey s’est transformé en cauchemar déclenché par les lettres d’un corbeau voisin. Nous avons acquis les droits de ce très long article, l’avons découpé en épisodes, Augustin Naepels et Isabelle Roberts l’ont traduit, Simon Lambert a fait appel à un illustrateur, Rôjer, et c’est parti pour de longues semaines d’une histoire où tout est vrai… Déjà deux épisodes de The Watcher à lire ici.

Si vous avez raté le début (3)… Cette série-là a démarré le 2 janvier et elle durera un an. Pendant toute une année, nous rendrons compte chaque mois des féminicides survenus au cours du mois écoulé parce qu’il faut que ça rentre : on tue des femmes. Des compagnes, des épouses, des ex. Selon les statistiques des années précédentes, tous les trois jours, une femme est tuée. Dans Assassinées, Pierre Bafoil établira chaque mois cette liste brutale en alternant avec un article qui enquêtera sur un aspect particulier de ces meurtres.



Si vous avez raté le scoop (1)… La démission fracassante de la cheffe de la Miviludes, l’organisme chargé de lutter contre les dérives sectaires, c’est sur Les Jours, dans la série Conspiration, que vous l’avez découverte, eh oui.



Si vous avez raté le scoop (2)… L’incroyable remaquillage d’un documentaire historique en lénifiant cours de catéchisme diffusé sur C8, l’une des chaînes de Vincent Bolloré, c’est sur Les Jours que vous l’avez découvert, eh oui. Et la non moins incroyable suite de cette histoire, comment ce documentaire est devenu un livre chez Plon appartenant à Vincent Bolloré, sans que les autrices soient averties ou payées, eh bien c’est sur Les Jours itou.



Si vous avez raté la suite… On n’allait pas l’abandonner seul à la barre du tribunal où l’a amené sa décision de faire appel de sa condamnation à de la prison ferme. Ce n’est tout de même pas tous les jours, et c’est même inédit, qu’un ancien président de la République soit jugé pour corruption. Alors Aurore Gorius a raconté le procès en appel de Nicolas Sarkozy et c’est à lire à partir de l’épisode 11 de la série Sur écoute.



Les titres auxquels vous n’avez pas échappé. Les Jours, site accueillant à toutes les cultures, ne sont pas peu fiers d’avoir fait entrer un peu de Belgique dans l’un de leurs titres, pour décrire l’enquête de la Commission européenne sur l’OPA de Bolloré sur Lagardère : « Bruxelles fout le brol chez Bolloré ».



Les titres auxquels vous avez échappé. C’est encore lui, Vincent Bolloré, qui nous a valu une intense séance de remue-méninges : la révélation de son docu frelaté sur la Bible a eu droit à tout : « Bolloré : le messie encore champion du monde », « Bolloré crèche sur C8 », « Santons sous la pluie », « Saucisse curé », « Boule et Bible »… Pour finir par « Bolloré déverse sa Bible sur C8 ». C’est pas plus mal.

Bon mois de janvier à vous.

