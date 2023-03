Il paraît qu’à force, certain·e·s jouristes ont oublié que le mugissement qui se fait entendre chaque premier mercredi du mois à midi pile était un test du signal d’alerte et pas uniquement l’annonce de la nouvelle livraison des « Dessous des “Jours” ». Attention, quand même.

Si vous avez raté le début (1)… La terre a tremblé : tel est le titre de la série que nous venons tout juste de démarrer, qui prend place à Antakya, l’ancienne Antioche, totalement rasée ou presque par le séisme du 6 février dernier. La journaliste Clotilde Bigot et le photographe Robin Jafflin vont raconter le sort de la population syrienne qui, après avoir fui la guerre dans son propre pays, doit apprendre à survivre au milieu des décombres du tremblement de terre.

Si vous avez raté le début (2)… « En France, on n’a pas de pétrole, mais on a du lithium » : ainsi parlait Emmanuel Macron au sujet de ce métal précieux qui sommeille dans les flancs du pays. Du lithium pour les batteries électriques, des batteries électriques pour des voitures qui ne rouleraient plus au pétrole… Le rêve ? Pas si simple, nous raconte Lena Bjurström dans les deux premiers épisodes de sa nouvelle enquête Lithium, le nouveau nirvana.

Si vous avez raté le début (3)… Le jour d’avant, le jour J, le jour d’après : ainsi s’organise la minisérie Un an de guerre que nous écrit Fabrice Desprez depuis Kyiv. En Ukraine, Fabrice a rencontré plusieurs témoins – une journaliste, un député, une enseignante – qui nous racontent au travers de ce récit choral comment leur pays, depuis le 24 février 2022 et l’invasion russe, a basculé dans une nouvelle histoire.

Si vous avez raté le début (4)… Le procès d’Essia B., qui a incendié en 2019 un immeuble de la rue Erlanger, à Paris, s’est terminé ce jeudi 23 février par sa condamnation à vingt-cinq ans de prison. Dans le dernier épisode de la série Rue Erlanger, l’esprit en feu, Lola Breton a enquêté sur la façon dont la prison traite les détenus au lourd casier psychiatrique.

Ding-dong. N’abandonnez pas le 657 boulevard : deux épisodes bonus de The Watcher, l’enquête du New Yorker qui a été adaptée par Netflix et que nous avons traduites pour vous, les jouristes, arrivent bientôt : l’un pour savoir ce que sont devenus les protagonistes de ce cauchemar immobilier démarré en 2018 et l’autre pour faire le tour de l’ensemble des théories sur l’identité du corbeau.

Les titres auxquels vous n’avez pas échappé. Pas mécontents d’eux-mêmes, Les Jours, ce mois-ci. Citons Lithium, le nouveau nirvana – alors qu’il n’est jamais question de Kurt Cobain dans notre enquête sur ce minerai rare – , « Alain Goraguer et Bernard Purdie, porn to be alive » (cet article sur les BO de films porno a failli s’appeler « Le son des fesses », ouf), l’idoine « Emploi des seniors : KO boomers » ou encore « Liberté d’exprefion », pour une chronique de Loïc Sécheresse.



Les titres auxquels vous avez échappé. « Le bobard lui monte au nez », « À bobard toute », « L’inCorygible », « Bobard l’éléphant », « Va te faire cuire le culot », « Culot mayonnaise », « Dans ton culot »… Le cinquième épisode de la série Les milles et une vies de Cory, consacrée à ce fantasque personnage qui ne cesse de s’inventer des existences, a donné lieu à de belles batailles de titres, finalement pas utilisés, pour s’arrêter sur le haddockien « Cory Le Guen, mille millions de mille bobards ». Mais qui sait, si Cory Le Guen poursuit sa carrière…