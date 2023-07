Il faudrait deux, trois, quatre sirènes pour annoncer cette nouvelle newsletter des « Dessous des “Jours” », qui raconte la vie de la rédaction, tant il y a de choses à dire sur l’été qui s’ouvre…

« Les Jours » pédalent. C’est une grande première dans la jeune vie des Jours : le Tour de France. Oui mais, parce que nous n’allions pas faire comme tout le monde, on s’est installés tout au fond de la classe, avec les cancres de la pédale : Dans la voiture-balai. Et nous avons fait appel à Pierre Carrey qui, outre une étrange passion pour la primaire de la droite qu’il avait pu assouvir dans la série Au fond à droite, est un spécialiste incontournable du cyclisme et, ça tombe très bien, il rêvait d’écrire sur la voiture-balai. Le premier épisode est à lire ici. Avertissement : Michel Drucker est présent dans cet article.

« Les Jours » suent. Cette nouvelle série devrait arriver dès la semaine prochaine, quand il fera un peu frisquet dans la capitale, pensez, à peine 28°C. Son titre : Paris, 50°C. Avec le changement climatique, on y sera vite et ça tombe très mal puisque Paris est la pire capitale européenne en matière de surmortalité en cas de vague de chaleur. Cécile Cazenave (Les guerres de l’eau, Il faut sauver le soldat Maya, Fais pas ci, fais pas ça…) se lance dans une grande enquête sur la vie des Parisiens à l’heure des canicules passées et à venir. Et pour l’occasion, notre directeur de l’image Simon Lambert a acheté un bidule (une sonde thermique, en fait) qui nous permettra de voir cette « tueuse silencieuse » en photo…



« Les Jours » Put a Spell on You. Oui, nous vous avons jeté un sort et vous allez désormais vous diriger très tranquillement vers la page d’abonnement. D’autant que, attention cascade, c’est à l’une des plus célèbres interprètes de I Put a Spell on You que Sophian Fanen consacre une de ses désormais célèbres séries d’été musicales : Nina Simone, après Amy Winehouse (Amy pour la vie en 2021) et ABBA (ABBA, forever en 2022). C’est sur les dernières années de la vie de Nina Simone qu’enquête Sophian Fanen, celles où on oublie la chanteuse, et celles où, grâce à une pub Chanel, elle devient culte.

Attendu que « Les Jours »… Comme si on ne voyait pas déjà suffisamment de pays avec nos séries, c’est un voyage dans le temps que vous proposent Les Jours cet été. Pas les dinosaures non, mais presque : direction 1973. Comment jugeait-on les délinquants il y a 50 ans ? C’est tout l’objet de cette série, Attendu que… : Nicolas Cori est allé se plonger dans les archives municipales de Paris pour en ressortir, passablement poussiéreux d’ailleurs, avec des jugements rendus à l’été 1973. On condamne alors des faiseuses d’anges, des chauffards en DS 19 et des trafiquants de chanvre indien au Golf Drouot. Et c’est notre cadeau estival : la série Attendu que… sera disponible chaque jour à midi en accès libre.

Si vous avez raté le début (1)… La mort de Nahel M. et ses conséquences sur les rapports entre police et habitants des quartiers populaires nous ont poussés à vous proposer une deuxième saison de Police partout, que nous avions lancée dans la foulée de la mort de George Floyd, en 2020, aux États-Unis, dont les échos s’étaient fait entendre en France. La série compte déjà deux épisodes, le deuxième étant un entretien exclusif avec Stéphane Gatignon, l’ancien maire de Sevran, en Seine-Seine-Denis, qui avait démissionné en 2018 pour protester contre la politique – ou plutôt l’absence de politique – de l’État envers les banlieues.

Si vous avez raté le début (2)… C’est une révélation des Jours : Olivier Larroque, le pédocriminel et médecin français de Hanoï qui, par deux fois, avait échappé à la justice en France, a fini par être arrêté en avril dernier près de Béziers et s’est suicidé deux jours plus tard en prison. Lena Bjurström enquête sur les traces de ce criminel sexuel parti au Viêtnam en quête d’impunité. La dernière cavale d’Olivier Larroque est une série illustrée par Julie Feydel.

Les titres auxquels vous avez échappé. C’est dingue, assez peu de titres pourris ce mois-ci tellement nous avons été excellents (voir ci-dessous). On relèvera à peine et rapidement, pour la série de Timothée de Rauglaudre Tempête sur le diocèse, ce portrait du maître des lieux qui aurait pu être titré « Mgr Rey au milieu ».

Les titres auxquels vous n’avez pas échappé. Contents d’eux, Les Jours, et il faut dire qu’il y a de quoi avec ce titre : « Trump vaque à ses inculpations ». Pas mal également, ce « Janelle Monáe et Amaarae, sueurs jumelles », sur deux artistes hédonistes. Celui-ci, pour une chronique de Loïc Sécheresse, nous a bien réjouis, aussi : « Darmanin a le diable au cul » (même si dans les faits, c’est plutôt l’inverse, mais on vous laisse découvrir pourquoi parce que c’est un peu cochon à expliquer).

