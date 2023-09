Bonne nouvelle pour les fans de La fête du stream, notre enquête au long cours – cinq saisons – qui dépiaute le nouveau monde de la musique en ligne : elle a désormais une déclinaison sur Arte.tv, disponible dès ce mercredi 6 septembre. Ça s’appelle Comment le streaming a mangé la musique et c’est évidemment signé par notre journaliste Sophian Fanen, avec le réalisateur Benoit Pergent.

Ce film de 52 minutes raconte avant tout à quel point notre écoute de la musique a été profondément transformée depuis la fin des années 1990. Comment nous sommes passés du monde de la rareté, quand il fallait dénicher un disque ou attendre qu’il passe à la radio pour pouvoir découvrir un nouvel artiste, à l’ère de la musique infinie et immédiate. Et cette révolution numérique ne s’est pas faite facilement, comme le raconte Sophian Fanen en partant à la recherche des acteurs du grand foutoir des années 2000 : l’inventeur du mp3, les bloggers libres qui ont profité du flou pour faire circuler la musique comme jamais, puis les majors du disque qui ont lancé une guerre contre une mutation qui leur échappait largement.

Photo Morgane.

Confronté à sa plus grande révolution depuis les apparitions successives du disque et de la radio au début du XXe siècle, le monde de la musique a ainsi commencé par se retourner contre son public, avant de penser un temps que le téléchargement serait une solution. Mais il était encore un rejeton du vieux monde et c’est le streaming, l’écoute de musique infinie sur abonnement, qui a réellement tout changé à partir de 2007. C’est cette prise de pouvoir progressive que raconte Sophian Fanen dans la deuxième partie de ce documentaire.

Il aborde évidemment les questions que pose la nouvelle économie créée par Spotify, Deezer, Apple Music et compagnie – la rémunération des artistes, la place des algorithmes dans la découverte – , mais se concentre avant tout sur ce que le streaming a déjà fait à la musique que nous écoutons. Car le monde sonore dans lequel nous vivons désormais est différent, toujours plus rapide et mondialisé. C’est un bienfait pour la musique, qui circule comme jamais à travers la planète et permet à des pays négligés pendant tout le XXe siècle de partir à la conquête du monde, mais c’est aussi une fuite en avant pour les artistes qui s’épuisent à essayer de se faire entendre par des internautes toujours plus sollicité·e·s.

« Comment le streaming a mangé la musique », un récit de Sophian Fanen, réalisé par Sophian Fanen et Benoit Pergent. Une production Morgane/Arte avec « Les Jours ».