Sur « Les Jours », la rentrée décoiffe

Premier mercredi du mois et premier mercredi de la rentrée, donc premiers « Dessous des “Jours” » de l’année scolaire, et premiers partages du quotidien de la rédac qui, après les congés estivaux, ne manque pas d’actualité.

« Les Jours » ont bien charbonné cet été. Avec le front JDD, raconté dans notre série L’héritier, Les Jours n’ont pas chômé. Manifs, interviews (Franceinfo, France Culture, Arte), dégottage de scoops comme celui de la charte antiraciste du JDD que Lagardère a refusé de signer… Mais aussi, en interne : reprise des réseaux sociaux, mise en place d’un sondage pour choisir l’article gratuit de la semaine, travail sur l’identité des Jours… Là-dessus, on avance encore, et on vous dit tout très vite. Bref, vous avez suivi : c’était un été mouvementé. Même qu’on a acheté un nouveau tableau blanc, le précédent ayant rendu l’âme après sept ans de bons et loyaux services…

« Les Jours » gardent du sable sur la serviette avec une nouvelle série. Écrite par Amaury Hauchard et photographiée par Michele Cattani, Sahara, la soif de l’or est une nouvelle série grand format qui touche un sujet massif en Afrique mais peu connu en Europe : la ruée vers l’or de centaines de milliers de personnes venues tenter leur chance. Car en dépit de coordonnées GPS ultra-précises, d’un matériel de pro et d’un acharnement convaincu, c’est bien de chance dont ces chercheurs d’or ont besoin. Rendez-vous latitude 20.433528, longitude -15.506683, Les Jours sont sur le terrain mauritanien, en plein Sahara.

« Les Jours » dressent le portrait de Sophie Binet. Secrétaire générale de la CGT depuis le 31 mars, première femme à occuper ce poste depuis la création du syndicat, Sophie Binet est apparue comme providentielle à certains de ses camarades qui, pendant le congrès menant à son élection, l’ont préférée à ses concurrentes afin de rajeunir et dynamiser le syndicat créé en 1895. En trois épisodes, découvrez Sophie Binet à partir de ce mercredi, 19 heures.

« Les Jours » passent à la télé ! Enfin, la nouvelle : Les Jours sont sur Arte.tv ! Adaptation en documentaire de la série de Sophian Fanen La fête du stream, le film retrace l’histoire de la musique, ses usages, sa consommation… jusqu’au grand chambardement du streaming. « Comment le streaming a mangé la musique », à partir de ce mercredi soir sur Arte.tv. Et la série des Jours en 4+1 saisons (La fête du fake stream, ça vous dit rien ?) et 76 épisodes de Sophian, toujours dispo sur notre site.

« Les Jours » recrutent. Notre dévoué responsable marketing et fidélisation des abonné·e·s, Julien Apack, nous quitte pour d’autres horizons grenoblois… Nous sommes donc sur tous les fronts pour trouver son ou sa successeur·e. Vous êtes à l’aise avec les outils techniques du webmarketing ? Vous aimez les abonné·e·s et voulez les rendre heureux·ses ? Vous avez une expérience de la presse ? Vous cochez déjà trois cases de notre wishlist. N’hésitez plus !

Pour la rentrée, prenez-en pour un an de « Jours » à petit prix. Un abonnement à prix mini, c’est ce que nous vous proposons jusqu’au 11 septembre : -30 % sur l’abonnement annuel avec le code RENTREEDESJOURS2023. Toute l’année, informez-vous avec des actus qualitatives, rigoureuses, inédites et réfléchies. Chez nous, vous n’entendrez pas parler d’abaya (sauf pour dire qu’on n’en parlera pas). Promis.

« Les Jours » montent au ciel. Le bleu ciel, le BlueSky, loin au-dessus de nos têtes mais accessible quand même – si on est coopté : on en profite au passage pour remercier très fort une abonnée fidèle qui nous a permis de rejoindre l’Olympe. Car si vous êtes sur Twitter, vous avez dû remarquer que ce réseau commence à sentir le rance… Comme beaucoup, nous cherchons une alternative, alors nous avons ouvert lundi notre compte BlueSky. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et Mastodon. Rejoignez-nous !

« Les Jours » continuent à crever de chaud. Nous soupçonnons nos bureaux de servir de laboratoire à la série de Cécile Cazenave Paris, 50°C. Sept épisodes sont déjà disponibles, à lire la tête dans le congélo de son appartement parisien mal isolé.

« Les Jours » : à binge-lire. Si vous étiez, grands fous, déconnectés cet été, c’est l’occasion de binge-lire plusieurs de nos séries, à savoir les avaler tout d’un coup. Par exemple, Nina Simone en fugue, l’étonnante saga des non moins étonnantes dernières années de la chanteuse ; Gadu, le feu secret, en trois épisodes, sur un étrange brasier breton ; La dernière cavale d’Olivier Larroque, une enquête sur les traces d’un pédocriminel qui a échappé à la justice. À votre disposition également, les 35 épisodes d’Attendu que…, une exotique plongée dans les archives judiciaires de 1973.

Les titres auxquels vous n’avez pas échappé. Oui, pétons-nous la un petit peu devant tant de créativité dans nos titres : « “Le JDD” ne veut pas servir d’ascenseur pour les fachos », « Dans les quartiers, le moral sapé comme jamais », « Sous les toits parisiens, la canicule rend zinzinc », « Le mal provençal de Nina Simone », quel talent, Les Jours…

Les titres auxquels vous avez échappé. Dans cette catégorie, nous avons parfois frisé la correctionnelle mais la transparence nous oblige à vous faire part de nos errements. Avant d’invoquer Bertolt Brecht (« L’apéro de quat’sous »), notre épisode d’On mange quoi ? sur l’inflation apéritive a failli s’intituler « L’apéro près de ses saouls » ou « Les petits rots de l’apéro ». La chaleur parisienne nous a fait pas mal dériver au moment de titrer plusieurs épisodes de Paris, 50°C : « Les Parisiens rêvent de volets », « Toi, toi mon toit en zinc », « Clim contre l’humanité à Paris », ou encore « Canicule : la tour aisselle ». Allez, on fera pire la prochaine fois.