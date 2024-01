Prêt·e·s à commencer l’année sous de bons auspices ? Si vous êtes en train de lire le premier des douze « Dessous des “Jours” » de 2024, alors vous êtes en bonne voie. D’abord, bonne année de la part de toute l’équipe ! En 2023, 35 nouvelles séries ont vu le jour qui, tressées entre elles, racontent, révèlent et enquêtent sur notre époque. Que risque-t-on en France quand on pollue ? Où vont nous mener les influenceurs ? Faut-il craindre l’antidiabétique Ozempic ? Comment va Jade Lagardère ? Autant de questions auxquelles ont tenté de répondre, toute l’année, les journalistes des Jours, pour vous informer sur le temps long (lire l’épisode 138 en accès libre, « 2023, un an de “Jours” par celles et ceux qui les font »). Parce que vous l’aurez compris : pour nous, l’actualité est une quête, pas une course.

Comprendre les ressorts de l’actualité, détricoter les objets du quotidien, analyser les enjeux de textes de loi… Ce travail indispensable est aussi réalisé par une tripotée de photographes et d’illustrateur·rices à qui Les Jours doivent beaucoup. Car si Les Jours se lisent si bien et sont si beaux, c’est aussi grâce aux milliers d’images qui composent nos articles. Pour vous en proposer autant chaque année, nous achetons des photos à plusieurs agences, mais nous tenons aussi à produire des images exclusives. C’est une spécificité des Jours depuis l’origine, et nous pouvons le faire grâce à vos abonnements (cœur avec les doigts !).

Tout ce travail, vous nous le rendez bien. Et dans quelques jours, vous pourrez nous faire travailler sur le thème de votre choix – bon, parmi quatre grands thèmes décidés lors de la conférence de rédaction, il fallait bien qu’on restreigne un peu. L’obsession des lecteurs 2024, c’est pour bientôt !

D’accord, d’accord, décembre est le moment du bilan. Mais aux Jours, il rime encore avec révélations et scoops. Qu’il s’agisse du temps de parole du Parti socialiste, totalement aspiré par les interventions à visée pédagogique de Ségolène Royal dans Touche pas à mon poste – une tactique rodée dans les médias de Bolloré, qui permet de détourner les règles du pluralisme politique –, du zèle record d’Isabelle Agier, une juge du droit d’asile qui, à elle seule, a débouté 10 000 demandeurs d’asile – sans même entendre leur histoire –, ou du circuit de la loi « immigration » et la défaite de Macron face à Marine Le Pen, Les Jours sont restés focus jusqu’au bout de l’année.

Concentrés dans notre mission d’information, oui. Attaqués pour cela, aussi. Nos révélations sur les dérives du diocèse de Fréjus-Toulon dans la série Tempête sur le diocèse de Timothée de Rauglaudre nous valent d’être attaqués en justice par un de ses membres. En tant que média indépendant, chaque euro dépensé dans la procédure (frais d’avocat, de dossier, de transport…) est définitivement perdu. Manifestement, nos enquêtes dérangent : nous avons plus que jamais besoin de vous pour les faire perdurer. Faites-nous un don pour nous soutenir !

« Les Jours » suivent d’un œil attentif la religion sous toutes ses formes, surtout quand c’est un Vincent Bolloré qui la professe. Ciel, un homme d’affaires qui fait du prosélytisme ! En 2023, le milliardaire breton n’y est pas allé avec le dos de la cuillère, lui qui est parvenu à pousser son agenda ultra-tradi jusqu’à mettre en une de Paris Match une crèche de Noël, du jamais vu en cinquante ans à la une de l’hebdo, racontent Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts. Pour l’occasion, Les Jours ont remixé un tube de saison : « Magie de Noël, angelots dorés, grelots, jingle boll, jingle boll, jingle Bolloré ». Ça vous plaît ?

Côté « Jours », le traitement de la période des fêtes est… un peu différent. D’abord parce que nous donnons la parole aux personnes trans, gays, lesbien·ne·s, pour qui la saison est souvent compliquée, elleux qui doivent montrer « patte blanche » (ou plutôt : « patte hétéronormative ») à leurs familles biologiques. Paillettes, militantisme et bienveillance : Élodie Hervé est allé·e en soirée drag rencontrer ces familles recomposées d’un nouveau genre.

Ensuite, parce que « Les Jours » préfèrent parler des fêtes par le truchement d’un objet devenu immanquable ces dernières années : le pull moche de Noël. Dans la dernière série de l’année, Pull à clics, Cécile Cazenave cherche à comprendre comment diable cette horreur a pu se répandre à grande vitesse dans nos étals, nos repas de famille, nos bureaux. Et a finalement compris que derrière le pull moche de Noël se cache (spoiler alert)… le capitalisme. On ne change pas une équipe qui gagne.

2023 se clôture donc, avec une des séries les plus marquantes des Jours. Tout au long de l’année, dans Assassinées, Pierre Bafoil a enquêté sur les meurtres de femmes par leurs maris, ex ou conjoints. Depuis un an, nous documentons chaque féminicide perpétré en France. Ainsi, cette année, au moins 91 femmes ont été tuées. Parmi elles, les plus de 70 ans sont nombreuses mais sont souvent les oubliées des féminicides, ainsi que le rappelle le nouvel article de cette série essentielle.

Les femmes sont d’ailleurs les premières victimes des « cold cases ». Assaillis de victimes et de fantômes, les policiers et magistrats chargés de ces Affaires déclassées – c’est le nom de la série de Thierry Lévêque – ont devant eux une montagne criminelle, que Les Jours ont tâché de suivre au travers du premier procès, et non des moindres, de ce pôle d’un nouveau genre. Entre le 28 novembre et le 19 décembre, Les Jours étaient à Nanterre pour le procès de Monique Olivier, 75 ans, ex-femme de Michel Fourniret, poursuivie pour la troisième fois pour complicité dans les assassinats de Joanna Parrish, Marie-Angèle Domèce et Estelle Mouzin. Elle a été condamnée à perpétuité.

2024 débute et toute l’équipe des « Jours » sera là, pour la huitième année consécutive, afin d’enquêter, fouiner, fouiller, dénicher les infos qui traversent notre époque, la représentent voire la caricaturent. Nous nous réservons quand même le droit de nous censurer… et de vous le dire. Ainsi, en décembre, vous avez fort heureusement échappé aux titres suivants, pour notre série sur le pull : « Le pull bordé de nouilles », « Le pull de Noël est une ordure », « Y a encore du boulouche » ou encore « Vous n’aurez pas ma laine »…

Et pour conclure ces premiers « Dessous des “Jours” » de 2024, l’équipe se mue en médium. Voici nos prédictions pour l’année à venir :

D’après Sophian Fanen, « Elvis Presley reviendra avec une nouvelle chanson écrite par Ed Sheeran. Ou plutôt le clone vocal d’Elvis, construit grâce aux dernières technologies d’intelligence artificielle » . Une prédiction qui n’indique rien de bon… si ce n’est une nouvelle série, mais nous ne vous en disons pas plus !





. Une prédiction qui n’indique rien de bon… si ce n’est une nouvelle série, mais nous ne vous en disons pas plus ! D’après Simon Lambert, notre directeur de la photographie, « les réseaux sociaux s’enflammeront pour savoir si cette photo de Booba en vacances avec Magali Berdah provient d’une IA ou pas » . Quelque part, Les Jours rêvent de cette photo… Et seront au taquet pour mener l’enquête.





. Quelque part, rêvent de cette photo… Et seront au taquet pour mener l’enquête. D’après les Garriberts, « Vincent Bolloré va racheter Le Figaro et ainsi, Eugénie Bastié pourra arrêter la grève de la faim qu’elle menait dans ce but. De plus, Jade Lagardère postera un selfie depuis sa villa de Marbella, cocktail à la main, au soleil couchant. Arnaud Lagardère assumera le tout » .





Le Figaro . D’après François Meurisse, « Christophe Béchu, ministre de l’Écologie, va devoir quitter le gouvernement pour avoir fait Paris-Angers en Concorde, qu’il aura déterré du cimetière. Il ne sera malheureusement pas remplacé » .





. D’après Lucile Sourdès-Cadiou, « 2024, c’est la bonne : Darmanin va démissionner, et Macron acceptera de le laisser partir. Cette relation toxique a assez duré » .





. D’après Nicolas Cori, « la loi “immigration” va être – en partie – censurée par le Conseil constitutionnel et la majorité macroniste va utiliser cette décision pour justifier a posteriori son vote avec le Rassemblement national ». On n’aurait pas dit mieux !

Et vous, quelles sont vos prédictions pour 2024 ? Dites-le nous sur les réseaux !

e-bonne année, e-bonne santé, e-bisous !