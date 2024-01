C’est l’époque des vœux, la saison où l’on se souhaite le bonheur, la réussite, la santé de manière plus ou moins faux-cul, bisous collant de galette des rois à l’appui. Mais c’est sans hypocrisie ni bisous collant que Les Jours vous le disent, à vous, abonné·e·s, ex-abonné·e·s ou gens de passage qui tombez sur ce texte au hasard : bonne année, que 2024 vous apporte journalisme incisif, indépendance et éclairage de ce monde si complexe et changeant.

Et c’est sans hypocrisie ni ambages que nous vous le disons aussi : pour que l’année des Jours soit bonne, nous avons besoin de vous, et nous avons besoin de vous maintenant. Ça fait longtemps que nous ne vous avons pas sollicités pour une campagne, mais l’urgence nous y oblige. Comme vous le savez, nous avons fait le choix le plus difficile pour un média : celui de l’indépendance.

Vous le savez, cette indépendance est cruciale. C’est grâce à elle que nous pouvons mener une enquête en continu sur Vincent Bolloré et sa croisade idéologique depuis 2016, recenser et faire de l’investigation sur les féminicides pendant un an. C’est grâce à notre indépendance que nous avons pu révéler qu’un juge du droit d’asile ne faisait pas mystère de son islamophobie, son antisémitisme et son homophobie, ce qui a conduit à sa révocation. Ou qu’une autre de ces juges avait débouté 10 000 demandeurs d’asile sans même les avoir rencontrés. Grâce à notre indépendance que nous avons mis au jour l’affaire du gynécologue de Domont accusé de viols qui a connu récemment sa 128e plainte. Ou que l’État a été assigné en responsabilité pour faute lourde dans le féminicide de Sofya Rudeshko. Ou encore que le recrutement de Ségolène Royal comme chroniqueuse chez Cyril Hanouna n’avait qu’un seul but : capter la totalité du temps de parole du PS pour mieux inviter l’extrême droite à gogo. Le tout en sachant aussi être légers avec une – déplorable – inclination pour les jeux de mots dans les titres (« Macron dégaine son Attal bazooka », au hasard). Mais de cela aussi, vous êtes au courant.

Sans pub ni gros actionnaires, notre indépendance dépend uniquement des abonnements. Et ils sont en baisse, ce qui nous fragilise

Peut-être savez-vous moins que notre indépendance nous rend plus fragiles. Elle ne dépend que des abonnements et, pour être très transparents, ils sont en baisse. C’est le cas de tous les médias, pour de multiples raisons dont l’inflation, qui pousse à faire des choix parmi ses abonnements, ou la fatigue informationnelle, mais pour Les Jours, il y a un enjeu vital : notre équilibre financier est menacé. Nous avons fait le choix de n’avoir ni pub – pour ne pas avoir à subir les pressions des annonceurs –, ni gros·se actionnaires – ce sont les cofondateur·rice·s des Jours et les abonné·e·s actionnaires qui détiennent l’énorme majorité du capital. Mais cela signifie aussi qu’aucun·e gros·se actionnaire ne peut venir à notre secours en cas de moins bien : si on tombe, on tombe pour de bon. C’est pourquoi aujourd’hui, nous avons un besoin vital de nouveaux et nouvelles abonné·e·s pour continuer à défendre notre vision du journalisme et militer pour une information riche et approfondie, des enquêtes minutieuses, des angles originaux, sans publicité ; et tout simplement, pour vous, le droit d’être bien informé·e·s sans être pris·e·s pour de la chair à annonceurs ni des cerveaux à manipuler.

Comment nous soutenir et rallonger « Les Jours »

➡️ Vous n’êtes pas ou plus abonné·e :

➡️ Vous êtes déjà abonné·e : bravo, surtout restez-le ! Voici comment vous pouvez nous soutenir :

Parrainez à tour de bras, parrainez vos ami·e·s, votre famille et même votre chat ! Pour chaque parrainage, vous gagnez, ainsi que la personne qui valide son abonnement, un mois gratuit.

Vous pouvez en plus offrir des cartes-cadeaux Les Jours : un mois d’abonnement offert par carte-cadeau achetée.



Vous pouvez faire un don défiscalisé à 66 %.



En ces temps d’extrême droite galopante poussés par les médias Bolloré avec la complicité du pouvoir en place, en ces temps où le complotisme et la désinformation fleurissent, où le monde qui nous entoure explose de tous côtés, où l’urgence climatique est laissée sur le bas-côté, soutenez un média qui ne lâche jamais, soutenez Les Jours : nous aimerions tant être encore là pour vous souhaiter une bonne année 2025.