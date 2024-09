Midi, 4 septembre. Après un été à haute teneur politique et olympique, « Les dessous des “Jours” » reviennent pour une nouvelle saison dans les coulisses de votre média préféré, pas fâchés d’avoir pris une petite pause aoûtienne. Nous vous avions quitté le 3 juillet, il y a deux mois, ressenti deux ans. Depuis, en France, il y a eu une élection mais il n’y a toujours personne à Matignon. Aux États-Unis, il y a eu une tentative d’assassinat sur un candidat à la présidentielle et le retrait d’un autre. Et partout, une démocratie qui vacille dont nous allons éclairer les enjeux en cette rentrée, à la lueur de toutes nos nouveautés.

Alors qu’à l’heure où s’écrivent ces lignes… nous n’avons donc toujours pas de Premier ministre et encore moins de Première ministre, dans l’ombre, les spin doctors s’affairent à construire les élus de demain. Mais que faut-il pour façonner un candidat ? Un travail sur sa personnalité, sur sa parole, pour gommer les traits encombrants et faire ressortir les plus valorisants. Tout cela sans que le grand public ne s’en doute : « On entretient l’illusion que le politique est autonome », témoigne l’un de ces « influenceurs d’image » rencontrés par Marjolaine Koch et Anna Rousseau dans notre nouvelle série. Les Jours vous coachent pour la course aux petits chevaux.

La campagne américaine bat son plein ? Ouf, Corentin Sellin est toujours sur le pont. D’immunité pénale en tentative d’assassinat pour Donald Trump, de retrait de Joe Biden en renouveau de la campagne démocrate avec Kamala Harris, les États-Unis ont eux aussi connu un été politique unique. Alors que le destin du pays se joue dans 62 petits jours, et que l’enjeu n’a jamais été aussi grand dans une nation toujours plus fragmentée, Les Jours entrent en dispositif spécial et ouvrent la saison 4 de This is America, avec Corentin Sellin à la manœuvre depuis Paris et Mehdi Bouzouina, basé à Atlanta, pour des reportages sur place. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour le premier débat entre Kamala Harris et Donald Trump, le mardi 10 septembre.

La dissolution n’étant pas encore dissipée, notre série La dissolution d’Emmanuel Macron persiste et signe… Jusqu’à battre un record : 50 épisodes depuis le 9 juin. Hot ! En attendant notre futur·e chef·fe de gouvernement, nous vous préparons de nouvelles séries du côté de l’Assemblée nationale (où tout se jouera) et du Rassemblement national (qui n’en finit pas de nous menacer). En attendant, pour comprendre pourquoi Emmanuel Macron est un extrême centriste dont l’action est rendue possible par la Constitution, lisez et relisez les entretiens, enquêtes et analyses de la série qui n’en finit plus. Et rendez-vous ce samedi pour une nouvelle saison de l’indispensable Alerte Sécheresse.

De Zyed Benna et Bouna Traoré en 2005 à Nahel M. en 2023, en passant par l’affaire Théo L. en 2017, les violences policières sont omniprésentes : pour quelques affaires qui défraient la chronique, des milliers d’autres ne sont connues que de la justice – quand on en arrive là. Cette année, Les Jours vont les mettre en lumière en se rendant au tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Là où, une fois par mois, sont jugés des dossiers de violences policières en Île-de-France. Comme celui de la brigade territoriale de contact de Pantin, en Seine-Saint-Denis, dont les membres ont été poursuivis pour violences volontaires – l’an dernier, cinq des six policiers accusés ont été condamnés en première instance, ils ont fait appel. L’affaire avait été dévoilée par notre journaliste Pierre Bafoil, qui sera encore à la manœuvre cette fois, avec un premier épisode consacré au procès de deux policiers de la Brav-M, mis en cause pour des violences sur un manifestant.

Sale été pour l’empire Bolloré. Pendant les législatives, ils ont tout donné pour faire passer l’extrême droite et couler le Nouveau Front populaire. CNews, Europe 1, Le JDD : jamais Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts n’avaient, en huit ans d’enquête continue, assisté à un tel soutien, unilatéral et sans équivoque, à la croisade idéologique de leur patron. Raté. Puis, sans surprise au vu de l’audition calamiteuse de ses patrons et des plus de 7,7 millions d’euros d’amende accumulés grâce à Cyril Hanouna, en juillet, couic C8. Aïe. Pensez-vous que ça allait lui fermer son clapet ? Non, bien sûr, et Les Jours ont assisté, en live et médusés, à la rentrée de Cyril Hanouna, en plein délire égoto-complotiste, et de son odieuse émission Touche pas à mon poste. Et c’est reparti pour un tour d’Empire…

C’est bon de rire parfois. Vraiment ? Les Jours squattent les planches depuis cet été pour comprendre le secteur du stand-up qui rassemble des centaines de personnes pleines d’espoir. Un milieu aussi précaire qu’attirant, parfois humiliant, voire dangereux (pour les femmes, comme d’hab). L’envers du décor ne prête pas à sourire. Le journaliste Louis Bolla enquête sur les comedy clubs dans Get up, stand-up !

Si vous avez raté l’été. Les arnaques, magouilles et triche aux Jeux olympiques, la vengeance d’un mafieux nippo-américain miraculé, une enquête sur notre nouvel ennemi estival le moustique tigre, un manuel de survie contre les arnaques téléphoniques… Tout l’été, il y a eu à boire et à manger sur Les Jours !

Encore à manger pour cette rentrée… Les Jours vont cogner dur, explorer la sexualité de ceux qui n’ont pas le droit d’en avoir, croiser intelligence artificielle et politique, faire parler de grandes voix… Mais, chuuut, on ne vous en dit pas plus. Prêt·es pour cette nouvelle année à nos côtés ?

Au mois prochain, e-bisou !