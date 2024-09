Un Visa d’or pour Amaury Hauchard et Michele Cattani

«J’aimerais bien vous parler d’un sujet qui me tient à cœur. » Les propositions que nous font les journalistes indépendants démarrent souvent comme ça. Là, le message envoyé par Whatsapp le 11 janvier 2023 nous arrivait de Niamey, signé Amaury Hauchard. Un mois et un Zoom plus tard, l’enthousiasme d’Amaury nous convainquait ; le premier épisode de Sahara, la soif de l’or était publié le 3 septembre 2023. Et voilà qu’un an après, ce travail d’Amaury Hauchard et du photographe Michele Cattani, essentiel pour nous et dans la droite ligne de l’identité des Jours – reportage , narration et mise en scène de l’information – , est récompensé du prestigieux Visa d’or de l’information numérique France Info, remis ce jeudi soir au festival Visa pour l’image, à Perpignan. Dire que ça nous touche est un léger euphémisme.



Un travail essentiel, donc. Avant même le lancement des Jours, c’est le mot « Migrations » qui a été inscrit en premier sur ce grand tableau blanc où nous jetions ce que seraient les thèmes de notre média. Et nous n’avons cessé de l’explorer, ce mot : à travers les séries de Taina Tervonen partant à la recherche des disparus dans un naufrage en Méditerranée ou rencontrant, au Sénégal, ceux qui veulent prendre la mer pour tenter le rêve européen. À travers, plus récemment,