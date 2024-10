​Dans un contexte toujours plus menaçant pour les médias indépendants, Les Jours deviennent membre fondateur et sociétaire d’une nouvelle initiative, la coopérative Coop-médias, qui a pour ambition de défendre la liberté de la presse en donnant aux médias indépendants les moyens financiers de mener leur mission.

Cette société coopérative d’intérêt collectif (Scic) réunit médias indépendants (outre Les Jours, on compte notamment Vert, Politis, Blast, Fracas, Mediacités, Basta!…), structures de l’économie sociale et solidaire, entreprises et citoyen·nes. Elle se lance officiellement ce mercredi et toute personne souhaitant soutenir l’initiative peut devenir sociétaire ou suivre l’actualité du projet.

Coop-médias s’est donné quatre objectifs :

Financer les médias indépendants via des prêts, grâce aux fonds collectés auprès de citoyen·nes et d’institutions ;

Favoriser la diffusion d’une information indépendante et pluraliste au plus grand nombre ;

Défendre la liberté de la presse par des actions de plaidoyer auprès du grand public et des institutions ;

Favoriser la mutualisation des moyens entre médias indépendants.

Face à une concentration inquiétante des médias entre les mains de quelques milliardaires aux projets idéologiques illibéraux, nous pensons plus que jamais que les médias indépendants doivent se serrer les coudes. L’ambition de Coop-médias s’inscrit pleinement dans cet objectif, et nous invitons ceux de nos abonné·es qui le peuvent à soutenir le projet.