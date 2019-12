Donnez, donnez, dooonnez… On vous le rendra en journalisme

Donnez, donnez, dooonnez, donnez, donnez-moiii… Pardonnez cette entame à base d’Enrico Macias (c’est bon, vous l’avez bien dans la tête ?), mais c’est bien de don qu’il s’agit dans cet épisode de Noël – ou presque – de La vie des “Jours”, de don et de soutien aux Jours. Encore, me direz-vous. Et je vous répondrai que Les Jours ont de la marge puisque, sur la seule plateforme Youtube, c’est plus de deux millions de fois qu’Enrico Macias a chanté « Donnez-moi ». Oui, nous avons besoin de votre soutien, encore et toujours : parce que Les Jours ne doivent vivre que par et pour leurs abonnés.

Car le modèle que nous avons choisi, celui de l’abonnement, est le plus pur mais aussi le plus dur : pas de pub et donc aucun contenu éditorial dicté par les annonceurs. Ou, à l’inverse, d’articles que nous nous interdirions d’écrire pour ne pas déplaire aux annonceurs. Pas de pub, mais des abonnés.

Ce temps passé à enquêter, à choisir l’iconographie, à trouver le meilleur titre, coûte : vous pouvez y contribuer, quels que soient vos moyens

Pas d’articles clickbait pour augmenter le nombre de pages vues et attirer la pub, mais du journalisme de qualité, profond, enquêté, du journalisme innovant : nous avons inventé la narration en séries, remettant le feuilleton journalistique au goût du jour, c’est-à-dire adapté aux codes et usages de notre époque avec une navigation adaptée (« le Netflix du journalisme » : la trouvaille est de nos abonnés !), plutôt que se contenter de reproduire un journal papier sur internet. Nous venons d’ailleurs de sortir une nouvelle appli toute belle et cuisinée maison par notre développeur, Adrien Eraud (lire l’épisode 58, « Oh appli day ! »).

Le don, c’est permettre à ce journalisme exigeant d’exister, un journalisme qui enquête, qui ne se contente pas de copier-coller des dépêches AFP, qui va sur le terrain, qui va chercher derrière les discours de com, un média en qui on peut avoir confiance – on en a plus besoin que jamais dans les temps troublés que nous traversons, non ? C’est un soutien essentiel et très concret : point de salaires mirobolants aux Jours ni de locaux somptuaires, tout est mis dans la fabrication du journalisme. Un journalisme soigné, enquêté, qui prend du temps. Un journalisme où la qualité d’écriture compte, comme celle des images pour lesquelles nous travaillons avec des photojournalistes indépendants. Un journalisme qui reçoit des prix prestigieux, dont le prix Albert-Londres pour David Thomson (Les revenants), mais aussi le prix Louise-Weiss du journalisme européen pour Taina Tervonen (Les disparus) ou le prix Anticor pour Camille Polloni. Cette qualité, ce soin apporté à notre travail, ce temps passé à enquêter sur un sujet avant que vous puissiez le lire sur Les Jours, ce temps passé à choisir la bonne iconographie, ce temps consacré à l’édition, à la relecture, à la mise en forme, à trouver le meilleur titre pour un article (on peut y passer des heures !), tout ça coûte : des neurones, de l’énergie, des billets de train et d’avion aussi pour partir en reportage et, au bout du bout, de l’argent. Vous pouvez y contribuer, quels que soient vos moyens, en participant à notre campagne OKPal J’aime l’info. En plus c’est défiscalisé à 66 % – sur votre feuille d’impôt 2020 si vous donnez avant le 31 décembre. Regardez ce magnifique bouton rouge, c’est par là que ça se passe :



Défiscalisé à 66 % ? Ça veut dire que 66 % de la somme que vous déciderez de verser aux Jours sera remboursée sur vos impôts : pour 100 euros, il ne vous en coûtera que 34 euros ; pour 1 000 euros, 340 euros, etc. Du coup, vous pouvez donner 66 % de plus !

Vous venez de faire un don en cliquant sur le bouton rouge ? Bravo, vous venez de garantir un peu plus l’indépendance des Jours, de prendre votre part au pluralisme de la presse. Car notre modèle n’aurait pas de sens s’il n’était pas indépendant et c’est pour ça que toute l’équipe des Jours se bat sans relâche depuis trois ans. Le capital des Jours est détenu à 70 % par ses cofondateurs, et ensuite à près de 9 % par les abonnés (via la Société des amis et de l’equity crowdfunding), le reste se partage entre une dizaine d’actionnaires privés, et comme tout est transparent aux Jours, vous pouvez en retrouver la liste ici.

S’abonner, c’est une autre façon de soutenir « Les Jours » ; vous pouvez aussi, c’est de saison, offrir une carte cadeau

Ça veut dire quoi, très concrètement, l’indépendance des Jours ? C’est une assurance, d’abord, que seuls des intérêts journalistiques animent Les Jours. Qu’on ne se privera pas de révéler telle info concernant tel ou tel au motif qu’il est actionnaire – suivez mon regard du côté de L’empire. Mais l’indépendance a un revers : tant que nous n’avons pas atteint l’équilibre financier, nous pouvons tomber, et nous n’aurons, en cas de trou dans la caisse, aucun propriétaire vers qui nous tourner pour boucher ledit trou.

Cet équilibre, nous n’y sommes pas encore, même si nous n’en sommes pas loin grâce à vous qui avez participé à notre campagne d’abonnements (lire l’épisode 59, « “Les Jours” ont les crocs ») – d’ailleurs , il faut continuer à s’abonner, c’est une autre façon de soutenir Les Jours ; vous pouvez aussi, c’est de saison, offrir une carte cadeau.

Un média en ligne sur abonnement met en moyenne trois à cinq ans à s’équilibrer, Les Jours ont trois ans, ce n’est pas rien, ni donné à beaucoup de médias, d’être proche de l’équilibre à ce stade. Mais tant que nous n’y sommes pas, Les Jours sont un média qui a encore et toujours besoin de vous. Alors, comme comme le chantait Enrico : donnez, donnez, dooonnez. Non seulement le fisc vous le rendra en partie, mais, en plus et surtout, Les Jours vous le rendront en journalisme sonnant et trébuchant.