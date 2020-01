Les Jours ont la joie d’accueillir, parmi leurs lectrices et leurs lecteurs, les ancien·ne·s auditeurs et auditrices de la matinale Les Croissants.

Les Croissants, c’était un média de Stanislas Signoud et Corentin Benoit-Gonin. Chaque matin, Les Croissants envoyaient un podcast personnalisé selon des thèmes favoris et définis par chacune et chacun. Une manière parfaite de se réveiller en écoutant des infos intéressantes et taillées sur mesure. Ce projet est, hélas, terminé.

Aux Jours, nous avons toujours été secrètement jaloux du travail de Stan et Corentin et ça nous fendait le cœur de voir disparaître toute la production des Croissants. Alors, quand on a eu vent de la possibilité de leur servir de refuge, on s’est jetés dessus.

Aujourd’hui, nous proposons aux auditeur·rice·s des Croissants d’essayer Les Jours : si vous en faisiez partie, vous pouvez transférer votre compte chez nous (ça se passe par ici). Pour ce projet, nous avons travaillé main dans la main avec les créateurs des Croissants, qui ont écrit à celles et ceux qui les suivaient pour les informer que leurs productions sonores avaient trouvé une nouvelle maison.

Mais ce n’est pas tout, Les Jours ont également un cadeau pour leurs abonné·e·s : nous avons adopté les podcasts orphelins des Croissants, et nous préparons leur mise à disposition pour tou·te·s les jouristes. Nous nous efforçons de les mettre en ligne le plus vite possible sur notre site et dans notre application. D’ici peu, vous retrouverez toutes les chroniques des Croissants dans un espace sur Les Jours dédié aux productions sonores. Ce sera une belle occasion de mettre en valeur les podcasts disponibles sur Les Jours, qu’ils soient issus de notre rédaction, des Croissants ou d’autres partenariats à venir.

Comme pour l’ensemble de notre production, nous souhaitons proposer un journalisme approfondi, dans un écrin libre de toute publicité, pensé pour le confort de l’écoute.

Nous vous tenons informé·e·s des nouveautés sonores à venir, ça va arriver vite !