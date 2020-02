« Les dessous des “Jours” »

Chères jouristes, chers jouristes,



Aux Jours, 2020 a démarré comme 2019 s’était achevée : sur les chapeaux de roues (de SUV). Voici donc la sixième édition des « Dessous des “Jours” » qui, comme la sirène, tombe à midi le premier mercredi de chaque mois.

Si vous avez raté le début (1)… La saison 1 était consacrée à la fin du monde qui vient ; la saison 2 décortique la fin du monde qui se déroule en ce moment même, sous nos yeux : Cécile Cazenave (qui a signé les séries Extinction Rebellion : action ou encore Il faut sauver le soldat Maya) a repris l’obsession La fin du monde avec un premier épisode sur l’Australie (ça chauffe) et un deuxième sur la banquise (ça fond).

Si vous avez raté le début (2)… Que faire quand quelque 35 000 communes élisent leur maire et qu’on est un site d’information comme Les Jours ? Simple et très compliqué à la fois : on choisit. Le résultat est visible depuis ce mardi 4 février dans Sur la vie de mon maire : il s’agit d’une obsession qui suit les municipales simultanément dans trois lieux qui nous ont semblé emblématiques de l’état du pays : Courson-les-Carrières, dans l’Yonne rurale, avec son maire forcé de rempiler pour la sixième fois, à 76 ans, faute d’autre candidat, par Sophian Fanen (qui était déjà venu là pour Slow and furious, sa série sur les 80 km/h) ; Hayange, laboratoire du Rassemblement national, que vont expertiser Alexander Abdelilah, Guillaume Krempp et Robert Schmidt (attention, scoops à venir – dont le premier est à lire ici) ; et enfin Paris, l’antichambre du pouvoir, auscultée par Nicolas Cori, Aurore Gorius, ainsi que Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts.

Vous souhaitez devenir actionnaire des « Jours » ? Eh bien, c’est possible. Les abonnés actionnaires réunis à travers la Société des amis des Jours sont aujourd’hui, après les cofondateurs des Jours, les premiers actionnaires de notre média. Leur présence à notre capital conforte notre indépendance et nous procure une relation privilégiée avec nos abonnés les plus fidèles. Ce sont par exemple les Amis des Jours qui, chaque année, organisent une conférence de rédaction pour déterminer plusieurs sujets de nouvelles obsessions, mis ensuite au vote des abonnés. Nous sommes actuellement en train de réaliser une nouvelle levée de fonds, notamment auprès de la Société des amis des Jours, et nous avons la possibilité de l’ouvrir à une vingtaine de nouveaux actionnaires. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse : [email protected]. Attention, la souscription sera close fin février.

Le prix des « Jours ». C’était le 10 janvier dernier : l’association de lutte contre la corruption Anticor a remis l’un de ses prix « éthiques » à notre journaliste Aurore Gorius. Et ce pour l’ensemble de son œuvre, qui s’attache à éclairer les sombres couloirs de la décision publique. Ses « saines obsessions », ainsi que l’a dit Anticor en lui remettant la Marianne emblème de la cérémonie, à savoir Les lobbyistes, Intox au Levothyrox, Avaler la pilule, Les conseillers, Les communicants… C’est la deuxième fois, après Camille Polloni en 2019, qu’une journaliste des Jours est ainsi distinguée par Anticor.

Et de huit. Le huitième livre des Jours paraît ce mercredi, il s’intitule Il faut sauver le soldat Maya. Beau parcours : l’idée est née lors de la conférence de rédaction annuelle des Amis des Jours ; elle a été proposée, parmi d’autres, au vote des abonnés qui l’ont plébiscitée. L’idée est devenue une série, Il faut sauver le soldat Maya, écrite par Cécile Cazenave, et désormais un livre publié par les éditions Marabout. En vente partout, 15,90 €.

Une nouvelle tête aux « Jours ». Près de 300 personnes se sont portées candidates pour rejoindre Les Jours qui recrutent un·e journaliste spécialisé·e dans l’enquête et l’investigation, après le départ de Camille Polloni (bisou, Camille). L’appel à candidatures, qui se clôt ce mercredi 5 février, a été un succès incroyable : que toutes celles et ceux qui nous ont écrit soient ici remercié·e·s. Le processus, complexe à mener pour une petite équipe comme la nôtre, n’est pas terminé car nous nous attachons à étudier attentivement chaque candidature, mais peut-être aurez-vous le nom de notre nouvelle, ou nouveau, journaliste jouriste dans la prochaine édition des « Dessous des “Jours” ».

« Les Jours » livrent « Les croissants ». Autre arrivée en cours, celle des abonnés des Croissants, une matinale radio personnalisée. À la disparition trop rapide de ce média novateur, nous avons discuté avec son fondateur, Stanislas Signoud, et décidé de convertir en abonnements Les Jours les abonnements encore en cours des Croissants. Et bientôt – notre développeur Adrien Eraud y travaille d’arrache- pied – une nouvelle section va apparaître sur Les Jours qui rassemblera le catalogue des podcasts des Croissants ainsi que celui des Jours.

Le titre auquel vous avez échappé. La série s’appelle finalement Le chant des machines mais trouver un titre à cette enquête consacrée à la façon dont l’intelligence artificielle infuse la musique populaire n’a pas été chose aisée. C’est ainsi que vous avez échappé au titre suivant : « Mama l’IA » (navrés si on vous a mis en tête le tube d’ABBA).

Venez à la maison. C’est désormais une coutume : le jeudi 13 février prochain à 11 heures, deux jouristes pourront venir aux Jours pour assister et participer à notre conférence de rédaction. Premiers arrivés, premiers servis : [email protected].

Bon mois de février à vous et la suite au prochain numéro.



Les Jours